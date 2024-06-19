Через "Резерв+" військово-облікові документи згенерували вже 500 тис. українців
Станом на 19 червня 500 тисяч громадян України згенерували свої військово-облікові документи через онлайн-застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+"
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що така кількість складає близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.
"Щоб отримати документ в ТЦК, громадянам потрібно до 5 робочих днів. Через Резерв+ ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави", - наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
- Нагадаємо, з 18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" доступний електронний військово-обліковий документ.
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