Через "Резерв+" військово-облікові документи згенерували вже 500 тис. українців

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що така кількість складає близько третини від усіх користувачів застосунку, які оновили свої дані.

"Щоб отримати документ в ТЦК, громадянам потрібно до 5 робочих днів. Через Резерв+ ця послуга займає декілька хвилин. Цифровізація заощаджує час і кошти наших громадян та держави", - наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.