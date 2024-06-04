Data+: в Україні запустили платформу для співпраці у сфері відкритих даних
Міністерство цифрової трансформації України запустило комунікаційну платформу Data+: з її допомогою зможуть взаємодіяти розпорядники та користувачі відкритих даних
Про це інформує Мінцифра.
Зазначається, що платформа Data+ зможе забезпечити ефективну комунікацію та взаємодію ключових гравців сфери відкритих даних та допоможе оперативно шукати рішення для викликів сфери.
"Запускаємо комунікаційну платформу Data+, щоб створити системний діалог між розпорядниками й користувачами відкритих данихData+ обʼєднає для співпраці всіх стейкхолдерів сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів", - йдеться у повідомленні.
Учасники платформи матимуть можливість:
- долучатися до розроблення політики відкритих даних
- формувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства
- сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері
Для того, щоб доєднатися до першої зустрічі в межах платформи, потрібно заповнити заявку.
- Раніше Україна увійшла в трійку лідерів європейського рейтингу сфери відкритих даних Open Data Maturity, ставши однією з топкраїн за розвитком відкритих даних.
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