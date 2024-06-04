Data+: в Україні запустили платформу для співпраці у сфері відкритих даних

Про це інформує Мінцифра.

Зазначається, що платформа Data+ зможе забезпечити ефективну комунікацію та взаємодію ключових гравців сфери відкритих даних та допоможе оперативно шукати рішення для викликів сфери.

"Запускаємо комунікаційну платформу Data+, щоб створити системний діалог між розпорядниками й користувачами відкритих данихData+ обʼєднає для співпраці всіх стейкхолдерів сфери відкритих даних: представників державних органів, бізнесу, медіа, експертів і громадських активістів", - йдеться у повідомленні.

Учасники платформи матимуть можливість:

долучатися до розроблення політики відкритих даних

формувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства

сприяти міжнародній співпраці та обміну досвідом в open data сфері

Для того, щоб доєднатися до першої зустрічі в межах платформи, потрібно заповнити заявку.