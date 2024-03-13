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Дія відкрила код: відтепер його зможе проаналізувати кожен айті-фахівець

13 березня, 2024 середа
21:04
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Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив, що Дія відкрила код

Про це він повідомив у Telegram.

Федоров зазначив, що тепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку Дії, імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Також він висловив сподівання, що досвід України допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні.

Відтепер фахівці можуть створити аналог Дії або інший застосунок, схожий на неї. Для цього необхідно приєднатися до публічної ліцензії.

"Першим кроком, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, ми додали документ "Посвідчення водія" та послугу "Витяг про несудимість" як приклади логіки роботи застосунку з даними. Із часом послуг та документів буде більше", - сказав міністр.

Також код Дії відтепер може проаналізувати кожен айті-фахівець та запропонувати, як її покращити.  

Михайло Федоров заявив, що дані користувачів застосунку в безпеці.

"Дані українців у повній безпеці. У коді немає доступу до реєстрів. Якщо айтівець захоче зробити «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили видуманих користувачів із вигаданими даними. На цих користувачах можна перевірити логіку роботи з інформацією" - наголосив він.

За словами віцепрем’єра, "відкритий код - це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL".

  • 6 лютого Михайло Федоров розповів, що скоро в Дії можна буде дистанційно одружитися по відео, а також проанонсував інші новинки в застосунку, зокрема відкриття коду Дії.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Дія
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