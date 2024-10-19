Для реалістичних тренувань: до використання в ЗСУ допустили імітаційний комплект бійця Kit 2.0

Про це повідомляє Міноборони.

Індивідуальний комплект складається з лазерного випромінювача, який закріплюється на стрілецькій зброї та амуніції, що фіксує ураження, та "стрес-белту" (браслету).

У відомстві пояснили, що навісний випромінювач на особистій зброї імітує ведення вогню. Він посилає лазерні імпульси, які фіксуються датчиками на шоломі чи жилеті умовного ворога. Браслет надівається на руку для тактильного відчуття влучань.

При ураженні боєць відчуває електричний імпульс "стрес-белту", а його амуніція підсвічується червоним світлом, додали в Міноборони.

"Використання таких комплектів під час тактичних тренувань дозволяє інструкторам визначати ефективність кожного з учасників заняття за багатьма параметрами: влучність, вправність переміщення тощо", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, потім можна провести аналіз дій і надавати рекомендації для подальшого удосконалення практичних навичок.