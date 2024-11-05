До сервісу е-Підприємець додали 5 нових послуг

Про це інформує Мінцифри.

Вказано, що нові послуги презентували на заході Країна е-Підприємців. Відтепер в одній заяві власники бізнесу зможуть оформити:

повідомлення про використання єдиного рахунку

повідомлення про прийняття працівника на роботу

заяву про реєстрацію РРО

заяву про реєстрацію ПРРО

повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)

"Комплексний сервіс е-Підприємець запустили на порталі Дія пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв. Це як єМалятко, тільки для бізнесу. За лічені хвилини українці замовляють усі необхідні послуги для ведення бізнесу під ключ — від відкриття ФОП до пожежної декларації. Раніше цей процес міг тривати понад місяць, з Дією — у середньому 30 хвилин", - наголосили у Мінцифри.