До сервісу е-Підприємець додали 5 нових послуг
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував п'ять нових послуг для бізнесу, які з'явилися у сервісі е-Підприємець
Про це інформує Мінцифри.
Вказано, що нові послуги презентували на заході Країна е-Підприємців. Відтепер в одній заяві власники бізнесу зможуть оформити:
- повідомлення про використання єдиного рахунку
- повідомлення про прийняття працівника на роботу
- заяву про реєстрацію РРО
- заяву про реєстрацію ПРРО
- повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)
"Комплексний сервіс е-Підприємець запустили на порталі Дія пів року тому, і за цей час українці подали вже 1 870 заяв. Це як єМалятко, тільки для бізнесу. За лічені хвилини українці замовляють усі необхідні послуги для ведення бізнесу під ключ — від відкриття ФОП до пожежної декларації. Раніше цей процес міг тривати понад місяць, з Дією — у середньому 30 хвилин", - наголосили у Мінцифри.
- 12 червня у Дії запустили новий сервіс е-Підприємець, на якому можна онлайн оформити 10 послуг для ведення бізнесу "під ключ".
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