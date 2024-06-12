У Дії запустили сервіс е-Підприємець: які послуги доступні
У Дії запустили новий сервіс е-Підприємець, на якому можна онлайн оформити 10 послуг для ведення бізнесу "під ключ"
Про це повідомив віцепре'мєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію – і все готово", – написав Федоров.
Наразі е-Підприємець містить 10 послуг:
- державна реєстрація ФОП;
- державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
- державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- подання вакансій;
- державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
- державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;
- реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- відкриття банківського рахунку.
Міністр зазначив, що сервісом можуть користуватись майбутні підприємці та діючий бізнес, який може отримати додаткові послуги.
- Засновники Дії планують на початку липня запустити послугу електронного бронювання від мобілізації.
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