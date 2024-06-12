У Дії запустили сервіс е-Підприємець: які послуги доступні

Про це повідомив віцепре'мєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію – і все готово", – написав Федоров.

Наразі е-Підприємець містить 10 послуг:

державна реєстрація ФОП; державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР; державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів; подання вакансій; державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту; державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту; реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування; реєстрація платником податку на додану вартість; реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; відкриття банківського рахунку.

Міністр зазначив, що сервісом можуть користуватись майбутні підприємці та діючий бізнес, який може отримати додаткові послуги.

Засновники Дії планують на початку липня запустити послугу електронного бронювання від мобілізації.



