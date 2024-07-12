Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
Єврокомісія 12 липня оголосила попередження соцмережі X за порушення низки статей закону про цифрові послуги ЄС, зокрема недостатню протидію дезінформації
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Зазначається, що соцмережа Ілона Маска порушує європейське законодавство, яке регулює роботу великих цифрових платформ, передусім у протидії дезінформації.
В опублікованих попередніх висновках розслідування Єврокомісія заявила, що "сині галочки" в соцмережі вводять користувачів в оману, змушуючи їх думати, що певний контент заслуговує на довіру. Якщо раніше "сині галочки" отримували лише перевірені користувачі (урядовці, громадські діячі й журналісти), то зараз їх можна купити за гроші без перевірки акаунтів адміністрацією соцмережі.
Крім того, соцмережа X, за висновками Єврокомісії, не дотримується зобов'язань щодо надання надійного сховища реклами з можливістю пошуку та обмежила доступ дослідників до своїх публічних даних.
"Тепер X має право на захист, але якщо наша думка підтвердиться, ми накладемо штрафи та вимагатимемо значних змін", - зазначив Тьєррі Бретон, комісар з питань внутрішнього ринку.
Розмір імовірного штрафу складатиме до 6% від загального світового річного обороту провайдера. Адміністрацію також зобов'яжуть вжити заходів для усунення порушень.
- Днями повідомлялося, що соцмережа Х блокує розслідування Bellingcat щодо удару РФ по Охматдиту.
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