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Соцмережа Х блокує розслідування Bellingcat щодо удару РФ по Охматдиту

10 липня, 2024 середа
22:43
Війна з Росією соцмережа Х (Твіттер)

Соціальна мережа Х, яка належить Ілону Маску, блокує розслідування Bellingcat, у якому йдеться про удар російською крилатою ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня

Зміст

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що у деякі користувачі під час переходу за посиланням на розслідування отримують попередження про нібито його небезпеку.

У попередженні мережі Х йдеться, що посилання містить "шкідливі посилання", "спам-посилання, які вводять людей в оману" і "жорстокий або оманливий вміст, який може завдати шкоди в реальному житті".

Фото: t.me/spravdi

 
  • У середу, 10 липня, у лікарні помер хлопчик, який на момент російської атаки на дитячу лікарню "Охматдит", яка сталася 8 липня, перебував у критичному стані в реанімації.
  • Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
  • 9 липня Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів.
  • Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
  • 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
Теги:
Україна
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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