Соцмережа Х блокує розслідування Bellingcat щодо удару РФ по Охматдиту

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що у деякі користувачі під час переходу за посиланням на розслідування отримують попередження про нібито його небезпеку.

У попередженні мережі Х йдеться, що посилання містить "шкідливі посилання", "спам-посилання, які вводять людей в оману" і "жорстокий або оманливий вміст, який може завдати шкоди в реальному житті".

Фото: t.me/spravdi