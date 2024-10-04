Функцію Дія.Підпис активували понад 10,4 млн українців, - Федоров
Понад 10,4 млн українців активували функцію електронного підпису Дія.Підпис. Загалом нею скористалися більше 48 млн разів
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, громадяни України кожного дня підписують необхідні документи та авторизуються за допомогою Дія.Підпису близько 90 тис. разів. Водночас загалом українці скористалися функцією понад 48 млн разів.
"Ми зробили найпростішу та найбезпечнішу версію електронного підпису, яка завжди під рукою. Без відвідування держустанов, флешок, файлів у телефоні. Жодних зайвих рухів — згенерували за кілька кліків, кліпнули і підписали", - написав Федоров.
Він зауважив, що Дія.Підпис інтегрують, зокрема, держустанови, бізнеси, театри й Укрзалізниця.
"Українці підписують ним заяви про відпустку, договори оренди та, звісно, заяву про шлюб", - додав міністр.
- 19 вересня театр Франка у Києві інтегрував Дія.Підпис для 5 вистав репертуару, тепер одна людина може придбати не більше 4 квитків на одну виставу.
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