Боротимуться зі спекулянтами: театр Франка почав продаж квитків з верифікацією через Дія.Підпис
Театр Франка у Києві інтегрував Дія.Підпис для 5 вистав репертуару, тепер одна людина може придбати не більше 4 квитків на одну постановку
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм.
Нововведення запрацюють уже з жовтня і стосуватимуться таких вистав у Національному академічному драматичному театрі Івана Франка:
- "Конотопська відьма" від 30.10;
- "Грек Зорб" від 24.10;
- "Авантюрист" від 27.10;
- "Житейське море" від 23.10;
- "Весілля Фігаро" від 26.10.
Такі заходи запроваджені театром Франка, щоб боротися зі спекулянтами. Театр першим у сфері мистецтва інтегрував Дія.Підпис для верифікації акаунтів. Тепер лише з верифікацією можна придбати квитки на сайті на зазначені вистави.
Відомо, що продаж квитків у цьому театрі відкривається за 3 місяці до показу, і на окремі популярні вистави квитки розкуповують за кілька годин. Тепер, як уточнив Федоров, одна людина може придбати не більше 4-х квитків на одну виставу.
"Дія.Підпис вже працює в Укрзалізниці й допомагає відсіювати спекулянтів. Українці давно просили про таку ж систему для купівлі квитків у театр Франка, бо Дія — це зручно. А зараз ви вже можете верифікувати свій акаунт через Дія.Підпис на сайті театру", - додав міністр.
- 3 квітня стало відомо, що новим генеральним директором та художнім керівником київського театру імені Івана Франка став Євген Нищук. Він одразу заявив, що розглядає можливість реалізувати продаж квитків у театр через застосунок Дія.
- Нищук також повідомив, що театр почав співпрацювати зі слідчими органами з приводу спекулятивного виставляння квитків на OLX та фейкових вистав, які йдуть по Україні.
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