Боротимуться зі спекулянтами: театр Франка почав продаж квитків з верифікацією через Дія.Підпис

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм.

Нововведення запрацюють уже з жовтня і стосуватимуться таких вистав у Національному академічному драматичному театрі Івана Франка:

"Конотопська відьма" від 30.10;

"Грек Зорб" від 24.10;

"Авантюрист" від 27.10;

"Житейське море" від 23.10;

"Весілля Фігаро" від 26.10.

Такі заходи запроваджені театром Франка, щоб боротися зі спекулянтами. Театр першим у сфері мистецтва інтегрував Дія.Підпис для верифікації акаунтів. Тепер лише з верифікацією можна придбати квитки на сайті на зазначені вистави.

Відомо, що продаж квитків у цьому театрі відкривається за 3 місяці до показу, і на окремі популярні вистави квитки розкуповують за кілька годин. Тепер, як уточнив Федоров, одна людина може придбати не більше 4-х квитків на одну виставу.

"Дія.Підпис вже працює в Укрзалізниці й допомагає відсіювати спекулянтів. Українці давно просили про таку ж систему для купівлі квитків у театр Франка, бо Дія — це зручно. А зараз ви вже можете верифікувати свій акаунт через Дія.Підпис на сайті театру", - додав міністр.