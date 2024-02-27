Індія назвала імена астронавтів на свою першу пілотовану космічну місію
У вівторок, 27 лютого, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив імена чотирьох астронавтів, відібраних для першої в історії країни пілотованої космічної місії
Про це повідомляє Bloomberg.
Індійська місія під назвою Gaganyaan, запуск якої запланований на 2025 рік, має на меті продемонструвати можливості польоту людини в космос. Екіпаж буде виведений на орбіту за 400 кілометрів для виконання триденної місії.
"Для мене було дуже особливим моментом вручити крила чотирьом індійським астронавтам. Вони відображають надії, прагнення та оптимізм 140-мільйонного індійського народу", - заначив Моді.
Згідно з даними Індійської організації космічних досліджень, до екіпажу увійдуть капітани групи Прашант Наїр, Аджит Крішнан, Ангад Пратап і командир крила Шубханшу Шукла, які проходять підготовку, що включає симуляції польоту і тести на рівень фізичної форми, на базі в південному місті Бенгалуру.
Серед амбіцій Індії - створення космічної станції до 2035 року, посадка на Місяць у 2040 рокі, запуск орбітального апарату на Венеру, а також висадка на Марс.
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19 січня, космічний корабель SpaceX з першим турецьким астронавтом Альпером Гьозелахчи успішно стартував з Космічного центру НАСА імені Кеннеді у Флориді.
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9 лютого, корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту повернувся з МКС на Землю та приводнився в Атлантичному океані біля східного узбережжя Флориди.
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