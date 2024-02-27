Індія назвала імена астронавтів на свою першу пілотовану космічну місію

Про це повідомляє Bloomberg.

Індійська місія під назвою Gaganyaan, запуск якої запланований на 2025 рік, має на меті продемонструвати можливості польоту людини в космос. Екіпаж буде виведений на орбіту за 400 кілометрів для виконання триденної місії.

"Для мене було дуже особливим моментом вручити крила чотирьом індійським астронавтам. Вони відображають надії, прагнення та оптимізм 140-мільйонного індійського народу", - заначив Моді.

Згідно з даними Індійської організації космічних досліджень, до екіпажу увійдуть капітани групи Прашант Наїр, Аджит Крішнан, Ангад Пратап і командир крила Шубханшу Шукла, які проходять підготовку, що включає симуляції польоту і тести на рівень фізичної форми, на базі в південному місті Бенгалуру.

Серед амбіцій Індії - створення космічної станції до 2035 року, посадка на Місяць у 2040 рокі, запуск орбітального апарату на Венеру, а також висадка на Марс.