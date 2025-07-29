ІТ-фахівці в Києві два дні тренували штучний інтелект для допомоги в розмінуванні

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Захід відбувся в інноваційному парку Unit.City і став продовженням хакатону AI Labeling Sprint, що відбувся в Києві раніше, 5 травня. На основі понад 8 тисяч тренувальних і 23 тисяч тестувальних зображень учасники другого етапу – AI Data Jam – протягом двох днів розробляли алгоритми штучного інтелекту для автоматичного розпізнавання мін та інших ВНП.

Учасники працювали офлайн і дистанційно, а наставницьку допомогу командам надавали експерти з організацій UADamage, The HALO Trust, Dropla Tech.

Переможцем стала команда MineWatch AI, яка найкраще натренувала ШІ-модель. За свою роботу учасники команди отримали сертифікат на $2000 від ПРООН в Україні та уряду Люксембургу, а також можливість надалі розвивати свій продукт у співпраці з фахівцями, які займаються розмінуванням на практиці.

Зібрані в межах хакатонів дані та створені ШІ-моделі стануть основою для подальшого навчання й удосконалення алгоритмів штучного інтелекту. Після етапу тестування ці технології планують інтегрувати в процеси гуманітарного розмінування. Це допоможе значно прискорити очищення українських земель від мін та інших вибухонебезпечних предметів, зробить розмінування більш ефективним і безпечним. Розроблені рішення матимуть потенціал для застосування не лише в Україні, а й на міжнародному рівні.

"Мотивація шалена: спільними зусиллями ми маємо зробити унікальний продукт, що допомагатиме очищувати Україну від мінного сміття, тобто робити безпечнішою метр за метром. Без ризику для життя, з максимальним залученням технологій", – зазначив Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Керівник Програми з протимінної діяльності ПРООН в Україні Бенджамін Ларк під час заходу зауважив, що рівень інновацій у сфері гуманітарного розмінування, який сьогодні демонструє Україна, вражає.

"Те, що ми бачимо – це майбутнє, яке створюється прямо зараз. Наша мета – зробити інновації доступними для всіх, хто працює у цій сфері. Для ПРООН важливо, що цей хакатон об’єднує всіх ключових учасників – уряд, ветеранів, технологічні команди, громадськість та міжнародних партнерів", – додав він.