На базі 3-ї штурмової бригади протестували німецький наземний роботизований комплекс

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нещодавно ми запустили Test in Ukraine та відкрили можливість для виробників світового масштабу тестувати свої розробки в бойових умовах. Унікальний досвід України допомагає створювати ефективні рішення, які здатні змінити ситуацію на полі бою. І міжнародні компанії вже випробовують свій потенціал на наших полігонах", - розповів він.

За словами міністра, німецька компанія DIEHL, відома системами ППО IRIS-T, вперше протестувала свій наземний роботизований комплекс на базі тренінг-центру 3-ї штурмової бригади.

Під час тестування команда DIEHL змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових. Компанія отримала зворотний зв’язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту, зауважив Федоров.

Він додав: "Масштабуємо досвід України через Test in Ukraine на глобальний рівень та допомагаємо світовим компаніям створювати ефективні рішення для сучасної технологічної війни".