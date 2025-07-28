На базі 3-ї штурмової бригади протестували німецький наземний роботизований комплекс
Німецька компанія DIEHL, відома системами ППО IRIS-T, протестувала свій наземний роботизований комплекс у межах платформи Test in Ukraine від Brave1
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Нещодавно ми запустили Test in Ukraine та відкрили можливість для виробників світового масштабу тестувати свої розробки в бойових умовах. Унікальний досвід України допомагає створювати ефективні рішення, які здатні змінити ситуацію на полі бою. І міжнародні компанії вже випробовують свій потенціал на наших полігонах", - розповів він.
За словами міністра, німецька компанія DIEHL, відома системами ППО IRIS-T, вперше протестувала свій наземний роботизований комплекс на базі тренінг-центру 3-ї штурмової бригади.
Під час тестування команда DIEHL змогла перевірити свою технологію в умовах, наближених до бойових. Компанія отримала зворотний зв’язок від військових, які системно працюють з НРК, а також чіткі рекомендації для адаптації комплексу до вимог фронту, зауважив Федоров.
Він додав: "Масштабуємо досвід України через Test in Ukraine на глобальний рівень та допомагаємо світовим компаніям створювати ефективні рішення для сучасної технологічної війни".
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