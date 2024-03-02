Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри, щоб запобігти маніпулюванню громадською думкою
Щоб запобігти поширенню дезінформації та маніпулюванню громадською думкою, Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та інші інтерактивні ЗМІ
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ворожі суб’єкти, які спонсоруються або перебувають під впливом держави, можуть спробувати залучити іноземні інвестиції в сектор інтерактивних цифрових медіа, щоб поширювати дезінформацію та маніпулювати інформацією", - заявив міністр науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань.
Посилаючись на Закон Канади про інвестиції, який надає уряду повноваження перевіряти всі іноземні інвестиції, більш жорстка позиція стосується угод в інтерактивних цифрових медіа, які можуть включати відеоігри, технологій, таких як віртуальна реальність, та іншого цифрового вмісту з кількома активними користувачами.
Уряд заявив, що також прагне захистити інтелектуальну власність Канади.
- У Сполучених Штатах Америки вдалося нейтралізувати мережу із сотень маршрутизаторів малих і домашніх офісів, які контролювала російська розвідка.
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