Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
У неділю, 30 червня, китайська космічна компанія Tianbing Aerospace Technology випадково запустила ракету Tianlong-3 під час випробувань, в результаті чого апарат злетів і врізався в сусідній гірський схил
Про це повідомляє Business Insider.
Згідно із заявою компанії, проводилось випробування першого ступеня енергетичної системи ракети, і унаслідок "структурної несправності" ракета Tianlong-3 відокремилась від стартового майданчика і злетіла, врізавшись у гірський схил.
За умови успішного випробування ракета Tianlong-3 мала б залишитися нерухомою на стартовому майданчику.
Очевидці із сусіднього міста Гун'ї в провінції Хенань зафіксували на відео аварійний запуск ракети та її падіння.
За інформацією місцевої влади, вибух спричинив локальну пожежу далеко від житлових районів, і ніхто не постраждав.
Як зазначили у компанії, Tianlong-3 може злітати з масою 590 тонн, що аналогічно масі Falcon 9 - 605 тоннам. Як і Falcon 9, він також призначений для повторних польотів і, за оцінками, може частково використовуватися до 10 разів.
- 1 липня повідомлялось, що японська ракета-носій H3 без екіпажу стартувала з космічного центру Танегасіма, вивівши на низьку навколоземну орбіту супутник для моніторингу стихійних лих.
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