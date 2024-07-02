Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору

Про це повідомляє Business Insider.

Згідно із заявою компанії, проводилось випробування першого ступеня енергетичної системи ракети, і унаслідок "структурної несправності" ракета Tianlong-3 відокремилась від стартового майданчика і злетіла, врізавшись у гірський схил.

За умови успішного випробування ракета Tianlong-3 мала б залишитися нерухомою на стартовому майданчику.

Очевидці із сусіднього міста Гун'ї в провінції Хенань зафіксували на відео аварійний запуск ракети та її падіння.

За інформацією місцевої влади, вибух спричинив локальну пожежу далеко від житлових районів, і ніхто не постраждав.

Як зазначили у компанії, Tianlong-3 може злітати з масою 590 тонн, що аналогічно масі Falcon 9 - 605 тоннам. Як і Falcon 9, він також призначений для повторних польотів і, за оцінками, може частково використовуватися до 10 разів.

????️‍????️???? Le gouvernement chinois vient d'essuyer un nouvel échec, au travers d'un tir d'essai complètement raté.



????Cette fusée chinoise, équivalent du Falcon-9 de Space X, nommée Tianlong-3, de la société chinoise Space Pioneer s'est envolée avant de s'écraser au sol. pic.twitter.com/HlRwtViV6z — THE REAL UFOMAN 71 (@Betelgeuse66084) July 1, 2024