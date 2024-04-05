Китайці навчили робота природного мовлення та здатності міркувати
Китайська компанія UBTech, що співпрацює з Baidu, навчила свого нового промислового гуманоїда Walker S природного мовлення та здатності міркувати в реальному часі
Про це повідомляє New Atlas.
Компанія UBTech запустила Walker S минулого року для промислового застосування, після чого уклала партнерство з кількома автовиробниками, включаючи NIO, "щоб стратегічно спланувати поетапне впровадження людиноподібних роботів у виробничі сценарії".
Робот має кругові візуальні ефекти на обличчі, а анімацію, як на оригінальному боті компанії Walker. Вбудовані датчики глибини та камери технічного зору допомагають йому обробляти і орієнтуватися в навколишньому світі, а також розпізнавати 3D-об'єкти для уникнення перешкод.
Природне мовлення Walker S стало можливим завдяки інтеграції мультимодальної платформи штучного інтелекту ERNIE Bot від пошукового гіганта Baidu.
ERNIE Bot і моделі змінного навчання використовуються для того, щоб визначити, яке завдання потрібно виконати і як його виконати.
- 30 березня повідомлялось, що компанія OpenAI представила аудіоінструмент Voice Engine на основі штучного інтелекту, який може відтворити людський голос.
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