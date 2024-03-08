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Головна Технології Компанія Microsoft заявила, що російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем

Компанія Microsoft заявила, що російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем

8 березня, 2024 п'ятниця
16:36
Технології Microsoft

У п'ятницю, 8 березня, компанія Microsoft заявила, що хакерська група Midnight Blizzard, яку фінансує Росія, отримала доступ до деяких її сховищ вихідного коду та внутрішніх систем після хакерської атаки у січні

Про це повідомляє Reuters.

За даними Microsoft, у лютому зловмисники збільшили обсяг хакерських деяких аспектів атаки в 10 разів, порівняно з і без того великим обсягом, який спостерігався в січні 2024 року.

У компанії додали, що Midnight Blizzard прагне використати знайдені нею секрети різних типів, якими поділилися з клієнтами.

  • Увечері 18 лютого редакції "Української правди" та "Ліга.net" повідомили про хакерську атаку у соціальній мережі Х. Невідомі поширювали фейки про Авдіївку.

Теги:
Світ
Росія
хакер
США
хакерські атаки
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