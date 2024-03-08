Компанія Microsoft заявила, що російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем
У п'ятницю, 8 березня, компанія Microsoft заявила, що хакерська група Midnight Blizzard, яку фінансує Росія, отримала доступ до деяких її сховищ вихідного коду та внутрішніх систем після хакерської атаки у січні
Про це повідомляє Reuters.
За даними Microsoft, у лютому зловмисники збільшили обсяг хакерських деяких аспектів атаки в 10 разів, порівняно з і без того великим обсягом, який спостерігався в січні 2024 року.
У компанії додали, що Midnight Blizzard прагне використати знайдені нею секрети різних типів, якими поділилися з клієнтами.
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Увечері 18 лютого редакції "Української правди" та "Ліга.net" повідомили про хакерську атаку у соціальній мережі Х. Невідомі поширювали фейки про Авдіївку.
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