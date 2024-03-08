Компанія Microsoft заявила, що російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем

Про це повідомляє Reuters.

За даними Microsoft, у лютому зловмисники збільшили обсяг хакерських деяких аспектів атаки в 10 разів, порівняно з і без того великим обсягом, який спостерігався в січні 2024 року.

У компанії додали, що Midnight Blizzard прагне використати знайдені нею секрети різних типів, якими поділилися з клієнтами.