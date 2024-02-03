Компанія Sony заборонила активацію своїх ігор в Steam у РФ та Білорусі
Компанія Sony ввела обмеження для російських та білоруських акаунтів Steam, заборонивши активацію своїх ігор на цій платформі
Про це повідомляє російський Telegram-канал Медуза-LIVE.
"Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - написав російський дистриб'ютор і видавець "Бука" у публікації про передзамовлення гри Horizon Forbidden West.
Зокрема, за інформацією Telegram-каналу, онлайн-магазин Steampay також повідомив, що активація цієї та інших ігор Sony стала недоступною для російських і білоруських акаунтів у Steam.
- У вересні 2022 року Sony Music Group, яка є другою за розміром у світі звукозаписною компанією, заявила про рішення вийти з російського ринку.
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