Компанія Sony заборонила активацію своїх ігор в Steam у РФ та Білорусі

Про це повідомляє російський Telegram-канал Медуза-LIVE.

"Видавець обмежив активацію цієї гри на території РФ і Білорусі. Тобто гра не активується на російських і білоруських акаунтах Steam. На території інших країн СНД гра активується успішно", - написав російський дистриб'ютор і видавець "Бука" у публікації про передзамовлення гри Horizon Forbidden West.

Зокрема, за інформацією Telegram-каналу, онлайн-магазин Steampay також повідомив, що активація цієї та інших ігор Sony стала недоступною для російських і білоруських акаунтів у Steam.