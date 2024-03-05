Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС
У вівторок, 5 березня, екіпаж SpaceX у складі трьох американських астронавтів і одного російського космонавта успішно прибув на борт Міжнародної космічної станції
Про це повідомляє NASA в соцмережі Х.
Космічний корабель Endeavour пристикувався до МКС о 02:28 за східним часом (07:28 за Київським часом), о 04:13 відбулось відкриття люків.
"Люки відчинені, і екіпаж Crew8 увійшов на станцію, приєднавшись до екіпажу Exp 70 і розпочавши шестимісячну космічну дослідницьку місію", - йдеться у повідомленні МКС.
Їх привітав попередній екіпаж у складі сімох астронавтів.
Екіпаж Crew-8 пробуде в космосі шість місяців.
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У неділю, 3 березня, зі штату Флорида стартувала ракета SpaceX з екіпажем у складі трьох американських і одного російського астронавтів, які попрямували на Міжнародну космічну станцію (МКС), щоб розпочати шестимісячну наукову місію на навколоземній орбіті.
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