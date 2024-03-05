Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС

Про це повідомляє NASA в соцмережі Х.

Космічний корабель Endeavour пристикувався до МКС о 02:28 за східним часом (07:28 за Київським часом), о 04:13 відбулось відкриття люків.

"Люки відчинені, і екіпаж Crew8 увійшов на станцію, приєднавшись до екіпажу Exp 70 і розпочавши шестимісячну космічну дослідницьку місію", - йдеться у повідомленні МКС.

Їх привітав попередній екіпаж у складі сімох астронавтів.

Екіпаж Crew-8 пробуде в космосі шість місяців.