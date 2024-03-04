SpaceX відправляє на МКС екіпаж восьмої довготривалої експедиції з росіянином на борту

Про це повідомляє Reuters.

Двоступенева ракета Falcon 9 з автономно керованою капсулою Crew Dragon, що отримала назву Endeavor, стартувала з Космічного центру NASA ім. Кеннеді на мисі Канаверал на Атлантичному узбережжі Флориди о 22:53 за східним часом.

Falcon доставив Endeavor на початкову орбіту через дев'ять хвилин після старту.

"Яка неймовірна подорож на орбіту, - зазначив командир польоту 42-річний астронавт Метью Домінік, один з трьох новачків на борту капсули, який зв'язався по рації з центром управління. - Красно дякую SpaceX".

Екіпаж має прибути на космічну станцію у вівторок вранці після 16-годинного польоту, зістикувавшись з орбітальною лабораторією на висоті близько 420 км над Землею.

Місія під назвою "Crew 8" стала восьмим довготривалим польотом екіпажу на МКС, який НАСА здійснила на борту космічної ракети-носія SpaceX.

До складу екіпажу увійшли Метью Домінік, пілот-випробувач ВМС США, який здійснив свій перший політ на орбіту, і Майкл Барратт, лікар, який здійснив два попередні польоти на космічну станцію і два виходи у відкритий космос. Барратт виконує функції пілота місії.

Замикають команду астронавт NASA Жанетт Еппс, аерокосмічний інженер і колишній офіцер технічної розвідки ЦРУ, і російський космонавт Олександр Гребенкін, колишній військовий авіаційний інженер.

У виданні зазначили що Гребенкін - останній космонавт, який полетить на борту американського космічного корабля в рамках угоди про спільні польоти, підписаної у 2022 році між NASA і російським космічним агентством "Роскосмос".

Після прибуття на борт МКС екіпаж зустрічатимуть семеро нинішніх співробітників - троє росіян і четверо астронавтів сьомого екіпажу, двоє з NASA, один з Японії та один з Данії. Очікується, що команда сьомого екіпажу покине космічну станцію для польоту на Землю приблизно через тиждень після прибуття восьмого екіпажу.

Восьмий екіпаж, як очікується, залишиться на борту космічної станції до кінця серпня, виконавши близько 250 експериментів у мікрогравітаційному середовищі орбітальної платформи.