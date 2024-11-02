Космічний корабель "Вояджер-1" відновив зв’язок із NASA

Про це повідомляє CNN.

Згідно з повідомленням, зв'язок був втрачений через спрацювання автономної системи захисту від несправностей, яка відключила основний радіопередавач космічного апарату.

Проблема виникла 16 жовтня після того, як NASA надіслала апарату команду на увімкнення обігрівачів деяких компонентів.

Система захисту, визначивши перевищення допустимого рівня енергоспоживання, автоматично відключила ряд систем, включаючи основний передавач, який використовувався "Вояджером-1" з 1981 року.

Після кількох днів безрезультатних спроб відновити зв'язок, інженери NASA виявили слабкий сигнал від резервного передавача, який не використовувався з 1981 року через значно нижчу потужність сигналу.

Хоча цей сигнал занадто слабкий для передачі наукових даних та повної телеметрії, він підтверджує працездатність "Вояджера-1" та дозволяє передавати команди.

Поки що причини спрацювання системи захисту залишаються нез'ясованими. Інженери NASA планують ретельно вивчити ситуацію перед спробою увімкнути основний передавач, аби уникнути потенційних ризиків. Відновлення роботи несправного передавача дозволить отримати детальну інформацію про стан апарату та причину інциденту.