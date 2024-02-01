Mastercard створила власну модель штучного інтелекту для боротьби з шахрайством
Платіжна система Mastercard розробила власну модель генеративного штучного інтелекту, яка зможе виявляти випадки шахрайства
Про це повідомляє CNBC.
Президент бізнес-підрозділу Mastercard з кібербезпеки та розвідки Аджай Бхалла розповів виданню, що така модель ШІ зможе покращити ефективність виявлення шахрайства в середньому на 20%, а в окремих випадках досягати 300%. Вона надасть змогу банкам краще оцінювати підозрілі транзакції у своїй мережі в реальному часі, а також визначати, чи є вони законними.
За його словами, таке нове рішення для штучного інтелекту - це рекурентна нейронна мережа, що є основною складовою генеративного ШІ.
"Ми використовуємо моделі трансформаторів, які в основному допомагають отримати потужність генеративного ШІ", - сказав Бхалла.
Він додав, що "за потреби" компанія інколи покладається на відкритий код, але "більшість" технологій створює своїми зусиллями.
Власний алгоритм Mastercard навчається на даних приблизно 125 млрд транзакцій, які проходять через карткову мережу компанії кожного року.
- 15 січня МВФ спрогнозував, що розвиток технологій може призвести до того, що майже 40% робочих місць в усьому світі будуть заміщені штучним інтелектом.
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