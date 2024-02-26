Meta створить команду для протидії дезінформації та зловживанню ШІ на виборах до Європарламенту

Про це повідомляє Reuters.

У виданні пояснили, що стрімкий розвиток генеративного ШІ, здатного створювати текст, зображення та відео на основі підказок, викликав побоювання, що це може бути використано для зриву виборів до Європарламенту.

"З наближенням виборів ми активуємо Центр виборчих операцій для виявлення потенційних загроз і впровадження заходів щодо їх пом'якшення в режимі реального часу", - зазначив керівник відділу з питань ЄС компанії Meta Марко Панчіні.

За його словами, експерти з розвідки, науки про дані, інженерії, досліджень, операцій, контент-політики та юридичних команд компанії зосередяться на боротьбі з дезінформацією та зловживаннями генеративним ШІ.

Панчіні заявив, що до Meta, яка наразі співпрацює з 26 незалежними організаціями з перевірки фактів у Європейському Союзі, долучаться ще три нових партнери в Болгарії, Франції та Словаччині.



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