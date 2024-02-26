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Meta створить команду для протидії дезінформації та зловживанню ШІ на виборах до Європарламенту

26 лютого, 2024 понедiлок
09:25
Технології

Компанія Meta створить команду для боротьби з дезінформацією та зловживанням генеративним штучним інтелектом напередодні виборів до Європейського парламенту в червні на тлі побоювань щодо втручання у вибори

Про це повідомляє Reuters.

У виданні пояснили, що стрімкий розвиток генеративного ШІ, здатного створювати текст, зображення та відео на основі підказок, викликав побоювання, що це може бути використано для зриву виборів до Європарламенту.

"З наближенням виборів ми активуємо Центр виборчих операцій для виявлення потенційних загроз і впровадження заходів щодо їх пом'якшення в режимі реального часу", - зазначив керівник відділу з питань ЄС компанії Meta Марко Панчіні.

За його словами, експерти з розвідки, науки про дані, інженерії, досліджень, операцій, контент-політики та юридичних команд компанії зосередяться на боротьбі з дезінформацією та зловживаннями генеративним ШІ.

Панчіні заявив, що до Meta, яка наразі співпрацює з 26 незалежними організаціями з перевірки фактів у Європейському Союзі, долучаться ще три нових партнери в Болгарії, Франції та Словаччині.


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  • У п'ятницю, 16 лютого, група з 20 провідних технологічних компаній оголосили про підписання спільної угоди про боротьбу з дезінформацією за допомогою штучного інтелекту на цьогорічних виборах.

Теги:
вибори
Словаччина
Франція
Європарламент
Болгарія
штучний інтелект
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