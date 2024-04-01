Microsoft планує продавати Teams і Office окремо на тлі антимонопольних перевірок

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у виданні, Єврокомісія розслідує зв'язок Microsoft між Office і Teams після скарги, поданої у 2020 році компанією Salesforce (CRM.N), яка відкрила нову вкладку конкуруючого додатку для обміну повідомленнями Slack, що працює в робочому просторі.

Застосунок Teams був доданий до Office 365 у 2017 році на безкоштовній основі, згодом він замінив Skype. Однак конкуренти заявили, що об'єднання продуктів дає Microsoft несправедливу перевагу. Корпорація почала продавати ці два продукти окремо в ЄС і Швейцарії 31 серпня минулого року.

"Щоб забезпечити ясність для наших клієнтів, ми розширюємо кроки, які ми зробили минулого року, щоб відокремити Teams від M365 і O365 в Європейському економічному просторі та Швейцарії для клієнтів по всьому світу, - заявив представник Microsoft. - Це також враховує зауваження Європейської комісії, надаючи багатонаціональним компаніям більшу гнучкість, коли вони хочуть стандартизувати свої закупівлі в різних географічних регіонах".

Microsoft заявила, що представляє нову лінійку комерційних пакетів Microsoft 365 і Office 365, які не включають Teams, в регіонах за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ) і Швейцарії.

Починаючи з 1 квітня, клієнти можуть продовжити свою поточну ліцензійну угоду, продовжити, оновити або перейти на нові пропозиції.