Microsoft та Amazon припиняють доступ до своїх хмарних сервісів на території РФ
Американські техногіганти Microsoft та Amazon оголосили про припинення доступу до своїх хмарних продуктів на території Росії з 20 березня
Про це повідомляє російська компанія Softline.
Компанія Softline підтвердила отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon щодо припинення доступу до хмарних продуктів на території Росії.
Унаслідок цього можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google.
Згідно з листами від правовласників, від 20 березня буде припинено доступ до хмарних продуктів, таких як Power BI, Dynamics CRM та інші.
"Ми очікуємо, що припинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти", - зазначили у компанії.
Обмеження будуть впроваджені відповідно до 12 пакету санкцій Європейського союзу, що обмежує постачання в Росію програмного забезпечення для бізнес-аналітики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів.
"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 р. буде неможливо, - йдеться у повідомленні. - Мова може йти про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання у РФ".
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У п'ятницю, 8 березня, компанія Microsoft заявила, що хакерська група Midnight Blizzard, яку фінансує Росія, отримала доступ до деяких її сховищ вихідного коду та внутрішніх систем після хакерської атаки у січні.
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