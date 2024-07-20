Microsoft заявила, що унаслідок останнього кіберзбою постраждало 8,5 млн її пристроїв

Про це повідомляє Reuters.

Згідно зі звітом, опублікованим у суботу, 20 липня, кіберзбій зачепив 8,5 млн пристроїв з Windows.

"За нашими оцінками, оновлення CrowdStrike зачепило 8,5 мільйона пристроїв з Windows, або менше одного відсотка всіх комп'ютерів з Windows", - зазначили у компанії.

У Microsoft заявили, що CrowdStrike допоміг розробити масштабоване рішення, яке допоможе інфраструктурі Microsoft Azure прискорити виправлення, додавши, що технологічний гігант працював як з Amazon Web Services, так і з Google Cloud Platform, щоб співпрацювати над "найефективнішими підходами".

Що відомо про глобальний збій 19 липня

По всьому світі 19 липня компанії, банки, авіакомпанії та навіть Лондонська фондова біржа повідомляють про технічні збої після того, як корпорація Microsoft повідомила про збій у своїх онлайн-сервісах.

У хмарних службах Microsoft пізно ввечері 18 липня в США стався збій, а у п'ятницю, 19 липня, компанії по всьому світі почали масово повідомляти про технічні збої.

Зазначалося, що причиною збою стала помилка в оновленні продукту від компанії з кібербезпеки CrowdStrike, призначеного для операційної системи Windows від Microsoft. Оновлення призвело до проблем у роботі комп'ютерних систем, що використовують Windows.

Пізніше того ж дня Microsoft повідомила про успішне розв'язання проблеми.