Міноборони допустило до експлуатації безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15

Про це повідомило Міноборони.

Там розповіли, що дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

"Коптери обладнуються потужними електродвигунами. "Пташки" цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов", – додали у відомстві.