Міноборони допустило до експлуатації безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15
Міністерство оборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва
Про це повідомило Міноборони.
Там розповіли, що дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.
"Коптери обладнуються потужними електродвигунами. "Пташки" цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії та можуть застосовуватись за різних метеорологічних умов", – додали у відомстві.
- Міністерство оборони України ініціювало створення полігону для тестування нових технологій розмінування з залученням штучного інтелекту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.32 Купівля 41.32Продаж 41.85
- EUR Купівля 43.24Продаж 43.88
- Актуальне
- Важливе