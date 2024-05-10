Міноборони співпрацюватиме з акселератором Defence Builder задля допомоги оборонним стартапам
Міністерство оборони підписало меморандум щодо співпраці з акселератором Defence Builder: це допоможе розвивати та тестувати українські оборонні стартапи
Про це інформує Міноборони.
У відомстві зазначили, що метою такої співпраці буде допомога розробникам у створенні технологічних рішень під запит Сил оборони і постачання їх на фронт. До 15 оборонних стартапів у межах програми впродовж 4 місяців тестуватимуть рішення на полігоні та отримуватимуть зворотний зв'язок з поля бою. Це допоможе ефективно залучати інвестиції та масштабувати виробництво оборонних технологій.
"Поєднання військової, державної та бізнесової експертизи допоможе нам досягнути технологічної переваги над ворогом. Міноборони підтримує оборонні акселератори, щоб швидше доставляти технології на фронт. Дякуємо Defence Bulder Accelerator за чіткі дії задля розвитку defence tech", - сказала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
В Міноборони додали, що заявку щодо участі у програмі можна подати до 15 травня за посиланням.
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