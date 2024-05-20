Мінцифри запускає літню школу зі штучного інтелекту в оборонній сфері
Міністерство цифрової трансформації запускає літню зі штучного інтелекту в оборонній сфері. Взяти участь у навчанні можуть студенти українських вишів
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Метою запуску школи є пошук ШІ-рішень для боротьби з ворожими ІПСО та фейками.
"Штучний інтелект допомагає моніторити величезні масиви даних у режимі реального часу та визначати пропагандистські наративи. Таких AI-рішень для протидії ворогу має ставати більше", - написав міністр.
Він зазначив, що учасники літньої школи зможуть дізнатися, як моніторити дезінформацію за допомогою нейромереж.
"Серед інших напрямів школи - створення безпілотників та програмного забезпечення для дронів. У фіналі команди учасників створять власні моделі для боротьби з фейками та ІПСО й запітчать їх суддям", - додав Федоров.
Взяти участь у навчанні можуть студенти українських вишів, реєстрація триває до 26 травня.
Навчання відбудеться наприкінці червня. Детальніше про час та місце школи учасники дізнаються перед заходом.
- 1 травня у Мінцифри показали, як працює окопний РЕБ українського виробництва PARASOL від учасників кластера Brave1. Пристрій має дві модифікації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.46 Купівля 39.46Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе