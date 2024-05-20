Мінцифри запускає літню школу зі штучного інтелекту в оборонній сфері

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Метою запуску школи є пошук ШІ-рішень для боротьби з ворожими ІПСО та фейками.

"Штучний інтелект допомагає моніторити величезні масиви даних у режимі реального часу та визначати пропагандистські наративи. Таких AI-рішень для протидії ворогу має ставати більше", - написав міністр.

Він зазначив, що учасники літньої школи зможуть дізнатися, як моніторити дезінформацію за допомогою нейромереж.

"Серед інших напрямів школи - створення безпілотників та програмного забезпечення для дронів. У фіналі команди учасників створять власні моделі для боротьби з фейками та ІПСО й запітчать їх суддям", - додав Федоров.

Взяти участь у навчанні можуть студенти українських вишів, реєстрація триває до 26 травня.

Навчання відбудеться наприкінці червня. Детальніше про час та місце школи учасники дізнаються перед заходом.