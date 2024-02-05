Нідерландська Yandex N.V. припиняє співпрацю з Росією, продавши підрозділ за $5,2 млрд
Материнська компанія Yandex досягла домовленості про продаж свого російського бізнесу, включно з пошуковою системою, за ціною близько 5,2 мільярда доларів
Про це повідомляє Bloomberg.
У понеділок, 5 лютого, компанія Yandex повідомила, що інвестори отримають частки в ПАТ "Яндекс Інтернешнл", яке було зареєстровано в російській особливій економічній зоні "Калінінград" наприкінці минулого року. Загальна вартість угоди становитиме 475 мільярдів рублів, яка підлягає коригуванню і буде сплачена у вигляді грошових коштів та акцій класу "А" материнської компанії.
Згідно з заявою, окрім керівництва Yandex, до групи покупців входить фонд, пов'язаний з нафтовим гігантом ПАТ "Лукойл", а також кілька підприємців, жоден з яких не перебуває під санкціями.
Перемовини про припинення співпраці, які тривали понад рік, відкривають шлях для нідерландської материнської компанії Yandex до розвитку деяких проєктів за кордоном.
У виданні зазначили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Яндекс", який також володіє популярним в Росії застосунком для виклику таксі та платформою для електронної комерції, зазнав сильного тиску як всередині країни, так і за її межами.
Компанія зареєстрована в Нідерландах з 2007 року, що є звичайною стратегією для російських компаній, які шукають іноземних інвесторів. Її акції торгувалися на біржі Nasdaq, поки не були призупинені після вторгнення Росії в Україну.
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