Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн

Про це інформує CBSnews.

Акції Nvidia зросли на 4,5% — до $210,11 за одиницю під час ранкових торгів, що підняло ринкову вартість компанії до $5,1 трлн. Новий рекорд було встановлено менш ніж через чотири місяці після того, як у липні капіталізація компанії сягнула $4 трлн.

Компанія з Санта-Клари, штат Каліфорнія, отримала потужний імпульс завдяки зростанню попиту на свої графічні процесори (GPU) — ключові елементи у розробці систем штучного інтелекту, генеративних моделей і відеоігор. Від початку 2025 року акції Nvidia подорожчали на понад 50%, що пов’язують із планами випуску нових технологічних рішень, включно з оновленою платформою квантових обчислень, а також співпрацею з OpenAI, Palantir та іншими лідерами у сфері ШІ.

Аналітик компанії Wedbush Ден Айвз назвав успіх Nvidia символом нової епохи технологічного розвитку:

"Чіпи Nvidia залишаються новою нафтою або золотом у цьому світі для технологічної екосистеми, адже саме вони підживлюють цю революцію штучного інтелекту", - зазначив Айвз.

Разом із тим, деякі аналітики попереджають про можливе перегрівання ринку технологічних акцій. У Банку Англії нещодавно заявили, що надмірне зростання цін на компанії, пов’язані зі штучним інтелектом, може призвести до утворення "бульбашки".

Головний стратег з акцій LPL Financial Джефф Бухбіндер у коментарі зазначив: "Ралі, очолюване технологічними акціями, змусило багатьох задуматися, чи не повториться крах доткомів 2.0»"

Водночас він наголосив, що ситуація суттєво відрізняється від початку 2000-х років:

"Компанії, які сьогодні інвестують у штучний інтелект, мають сильні бізнес-моделі й генерують величезний грошовий потік. Ми не вважаємо, що епоха технологій добігає кінця", - розповів він.

Ріст Nvidia відображає загальну тенденцію на ринку — індекс S&P 500 також досяг рекордного максимуму, що свідчить про глобальний інтерес інвесторів до технологій на базі штучного інтелекту.