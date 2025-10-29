Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Технології Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн

Адріана Муллаянова
29 жовтня, 2025 середа
18:21
Технології Долари

У середу, 29 жовтня, Nvidia стала першою публічно зареєстрованою компанією, вартість якої була оцінена в $5 трлн, завдяки впевненості інвесторів у розвитку штучного інтелекту

Зміст

Про це інформує CBSnews.

Акції Nvidia зросли на 4,5% — до $210,11 за одиницю під час ранкових торгів, що підняло ринкову вартість компанії до $5,1 трлн. Новий рекорд було встановлено менш ніж через чотири місяці після того, як у липні капіталізація компанії сягнула $4 трлн.

Компанія з Санта-Клари, штат Каліфорнія, отримала потужний імпульс завдяки зростанню попиту на свої графічні процесори (GPU) — ключові елементи у розробці систем штучного інтелекту, генеративних моделей і відеоігор. Від початку 2025 року акції Nvidia подорожчали на понад 50%, що пов’язують із планами випуску нових технологічних рішень, включно з оновленою платформою квантових обчислень, а також співпрацею з OpenAI, Palantir та іншими лідерами у сфері ШІ.

Читайте також: Google, Alphabet, інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії.

Аналітик компанії Wedbush Ден Айвз назвав успіх Nvidia символом нової епохи технологічного розвитку:

"Чіпи Nvidia залишаються новою нафтою або золотом у цьому світі для технологічної екосистеми, адже саме вони підживлюють цю революцію штучного інтелекту", - зазначив Айвз.

Разом із тим, деякі аналітики попереджають про можливе перегрівання ринку технологічних акцій. У Банку Англії нещодавно заявили, що надмірне зростання цін на компанії, пов’язані зі штучним інтелектом, може призвести до утворення "бульбашки".

Головний стратег з акцій LPL Financial Джефф Бухбіндер у коментарі зазначив: "Ралі, очолюване технологічними акціями, змусило багатьох задуматися, чи не повториться крах доткомів 2.0»"

Водночас він наголосив, що ситуація суттєво відрізняється від початку 2000-х років:

"Компанії, які сьогодні інвестують у штучний інтелект, мають сильні бізнес-моделі й генерують величезний грошовий потік. Ми не вважаємо, що епоха технологій добігає кінця", - розповів він.

Ріст Nvidia відображає загальну тенденцію на ринку — індекс S&P 500 також досяг рекордного максимуму, що свідчить про глобальний інтерес інвесторів до технологій на базі штучного інтелекту.

  • 9 липня Nvidia стала першою у світі, чия ринкова капіталізація сягнула $4 трлн - це сталося на тлі стрімкого підйому акцій.

 

Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 жовтня, 2025 понедiлок
Війна ще два-три роки. Чому про це публічно говорить Туск, а не Зеленський? 
Автор Андрій Іллєнко
27 жовтня, 2025 понедiлок
Дайте змогу бойовим підрозділам брати до себе ексСЗчшників без рішень судів
Юрій Ушаков
Автор Марія Музиченко
27 жовтня, 2025 понедiлок
У Кремлі запевнили, що готові до зустрічі Путіна й Трампа та назвали умову її проведення
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 29 жовтня
19:40
Ексклюзив
У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов
19:25
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"В тумани і дощі росіян буде складніше виявити": 63 ОМБр про особливості боїв восени
19:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:54
Оновлено
Володимир Кудрицький в суді
Кудрицького взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 13,7 млн грн
18:38
Ексклюзив
Білий Дім
Ситуація із шатдауном виглядає критично, - очільник Українсько-Американського дому Шеремета
18:34
наркотики
Німеччина екстрадувала до України підозрюваного у виробництві та збуті психотропів
18:31
Костянтин Єлісєєв
Трамп не піде на нову зустріч з Путіним, якщо не буде домовленості про припинення вогню, - дипломат Єлісєєв
18:02
OPINION
"Тисяча порізів" на Дніпровському напрямку: що стоїть за активізацією окупантів і навіщо ворог створює ілюзію прориву
18:01
прапор, Євросоюз
Країни ЄС у спільній заяві засудили порушення повітряного простору Литви метеокулями з Білорусі
18:01
Оновлено
Міністр оборони Бельгії пообіцяв "зрівняти Москву із землею", якщо Путін випустить ракету по Брюсселю. В посольстві РФ відреагували
17:57
Аналітика
Ізраїльський аеростат HAAS
Чи захистять аеростати наше небо?
17:54
Ексклюзив
Валентин Манько
У Генштабі поки не встановили, чи карти, оприлюднені полковником Маньком є "з обмеженим доступом"
17:13
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
17:06
Ексклюзив
Нова торговельна угода з ЄС: українським виробникам доведеться знижувати ціни на масло, аби в Україну не зайшов імпорт
17:02
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 122 бої: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:50
фейк
"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ
16:46
Кирило Дмитрієв
РФ та США близькі до "дипломатичного вирішення": Дмітрієв заявив, що війна в Україні може припинитися протягом року
16:21
Оновлено
Андрій Ярмоленко та Валерій Бондар (ліворуч), Шахтар - Динамо
Кубок України: розклад та результати матчів 1/8 фіналу
16:14
Литва білорусь кордон
Литва залишить кордон із Білоруссю закритим до 30 листопада через інциденти з повітряними кулями
16:12
Купʼянськ
"Будь-які заяви про оточення є вигадкою": Угруповання Обʼєднаних сил про слова Путіна щодо ситуації в Купʼянську
16:01
Геннадій Труханов
"Масштаби стихійного лиха перевищили можливості будь-якої системи": Труханов прокоментував отримання підозри
16:00
OPINION
Про гнучкість і керованість: що не так з курсовою стабільністю
15:50
Ексклюзив
Європейський парламент
У деяких аспектах ЄС необхідно відмовитися від принципу одностайності, - депутат Європарламенту Жалімас
15:49
ядерна торпеда "Посейдон"
У РФ провели випробування підводного апарата "Посейдон", який нібито неможливо перехопити
15:33
Ексклюзив
комплекс ППО Terrahawk Paladin
Контроль неба - ключ до безпеки України, - Іонова
15:27
Санае Такаїчі під час зустрічі з Дональдом Трампом
Прем’єрка Японії Такаїчі відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв, - Reuters
15:24
Ексклюзив
борошно
Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні
15:12
винищувачі МіГ-29
Польські винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ, що летів над Балтійським морем
14:51
Огляд
міжнародний огляд
Наплив нових українських біженців викликає негативну реакцію в Берліні й Варшаві, а Україна планує розпочати обмежений експорт зброї у листопаді. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
14:28
У Третьому корпусі розповіли, як військовим повернутися на службу після СЗЧ і уникнути суворого покарання
14:24
Партнерський матеріал
ІХ Український Жіночий конгрес
Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 
14:03
OPINION
Місію провалено. Як головна переговорна зірка Росії Кіріл Дмітрієв не досяг скасування санкцій проти РФ?
13:44
Нафтобаза
Дрони масовано атакували РФ: зупинено роботу більше 10 аеропортів, - ЗМІ
13:30
Українські воїни знищили російський прапор на стелі "Покровськ", - DeepState
13:01
нафта танкер корабель
Танкер з роснафтою, що прямував до Індії, змінив курс після санкцій США, - Bloomberg
12:57
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:56
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс визнав, що почав із Зеленським з чистого аркуша і змінив ставлення до війни в Україні
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:34
Український Крим під російською окупацією
Безпілотники СБУ завдали ударів по двох нафтобазах у Криму, - ЗМІ
Більше новин
