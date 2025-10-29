Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою вартістю $5 трлн
У середу, 29 жовтня, Nvidia стала першою публічно зареєстрованою компанією, вартість якої була оцінена в $5 трлн, завдяки впевненості інвесторів у розвитку штучного інтелекту
Про це інформує CBSnews.
Акції Nvidia зросли на 4,5% — до $210,11 за одиницю під час ранкових торгів, що підняло ринкову вартість компанії до $5,1 трлн. Новий рекорд було встановлено менш ніж через чотири місяці після того, як у липні капіталізація компанії сягнула $4 трлн.
Компанія з Санта-Клари, штат Каліфорнія, отримала потужний імпульс завдяки зростанню попиту на свої графічні процесори (GPU) — ключові елементи у розробці систем штучного інтелекту, генеративних моделей і відеоігор. Від початку 2025 року акції Nvidia подорожчали на понад 50%, що пов’язують із планами випуску нових технологічних рішень, включно з оновленою платформою квантових обчислень, а також співпрацею з OpenAI, Palantir та іншими лідерами у сфері ШІ.
Читайте також: Google, Alphabet, інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії.
Аналітик компанії Wedbush Ден Айвз назвав успіх Nvidia символом нової епохи технологічного розвитку:
"Чіпи Nvidia залишаються новою нафтою або золотом у цьому світі для технологічної екосистеми, адже саме вони підживлюють цю революцію штучного інтелекту", - зазначив Айвз.
Разом із тим, деякі аналітики попереджають про можливе перегрівання ринку технологічних акцій. У Банку Англії нещодавно заявили, що надмірне зростання цін на компанії, пов’язані зі штучним інтелектом, може призвести до утворення "бульбашки".
Головний стратег з акцій LPL Financial Джефф Бухбіндер у коментарі зазначив: "Ралі, очолюване технологічними акціями, змусило багатьох задуматися, чи не повториться крах доткомів 2.0»"
Водночас він наголосив, що ситуація суттєво відрізняється від початку 2000-х років:
"Компанії, які сьогодні інвестують у штучний інтелект, мають сильні бізнес-моделі й генерують величезний грошовий потік. Ми не вважаємо, що епоха технологій добігає кінця", - розповів він.
Ріст Nvidia відображає загальну тенденцію на ринку — індекс S&P 500 також досяг рекордного максимуму, що свідчить про глобальний інтерес інвесторів до технологій на базі штучного інтелекту.
- 9 липня Nvidia стала першою у світі, чия ринкова капіталізація сягнула $4 трлн - це сталося на тлі стрімкого підйому акцій.
