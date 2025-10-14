Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії

Про це повідомляє BBC.

Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї заявив, що новий центр "донесе наші передові технології до підприємств та користувачів в Індії, прискорюючи інновації у сфері штучного інтелекту та стимулюючи економічне зростання по всій країні".

За словами генерального директора Google Cloud Томаса Куріана, це буде найбільший AI-центр компанії поза межами США.

"Це найбільший центр штучного інтелекту, в який ми збираємося інвестувати будь-де у світі, за межами Сполучених Штатів", – сказав він на заході в Делі, додавши, що кошти вкладатимуть протягом найближчих п’яти років.

Уряд штату Андхра-Прадеш підтвердив, що офіційна угода буде підписана у вівторок.

"Це величезний стрибок для цифрового майбутнього, інновацій та глобального становища нашого штату", – наголосила міністр технологій штату Нара Локеш.

Проєкт поєднуватиме хмарні та AI-рішення з інфраструктурою відновлюваної енергетики та сучасною волоконно-оптичною мережею. Влада штату також пропонує субсидовану землю та електроенергію, щоб залучати світових інвесторів.

Згідно зі звітом JLL"Динаміка ринку центрів обробки даних Індії за 2024 рік", галузь у країні активно розвивається: у 2024 році вона перевищила потужність у 1 ГВт, майже потроївши показники 2019 року.

Оголошення Alphabet прозвучало на тлі заклику президента США Дональда Трампа до американських компаній зосереджуватися на внутрішніх інвестиціях, що підкреслює стратегічний характер індійського ринку для технологічних гігантів.