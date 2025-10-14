Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Технології Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії

Найбільший центр ШІ за межами США: Google інвестує $15 млрд у створення центру обробки даних в Індії

Адріана Муллаянова
14 жовтня, 2025 вiвторок
14:42
Технології штучний інтелект

Материнська компанія Google, Alphabet, інвестує $15 млрд у будівництво дата-центру штучного інтелекту в індійському місті Вішакхапатнам, що стане частиною глобальної мережі Google у 12 країнах

Зміст

Про це повідомляє BBC.  

Генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї заявив, що новий центр "донесе наші передові технології до підприємств та користувачів в Індії, прискорюючи інновації у сфері штучного інтелекту та стимулюючи економічне зростання по всій країні".

За словами генерального директора Google Cloud Томаса Куріана, це буде найбільший AI-центр компанії поза межами США. 

"Це найбільший центр штучного інтелекту, в який ми збираємося інвестувати будь-де у світі, за межами Сполучених Штатів", – сказав він на заході в Делі, додавши, що кошти вкладатимуть протягом найближчих п’яти років.

Уряд штату Андхра-Прадеш підтвердив, що офіційна угода буде підписана у вівторок. 

"Це величезний стрибок для цифрового майбутнього, інновацій та глобального становища нашого штату", – наголосила міністр технологій штату Нара Локеш.

Проєкт поєднуватиме хмарні та AI-рішення з інфраструктурою відновлюваної енергетики та сучасною волоконно-оптичною мережею. Влада штату також пропонує субсидовану землю та електроенергію, щоб залучати світових інвесторів.

Згідно зі звітом JLL"Динаміка ринку центрів обробки даних Індії за 2024 рік", галузь у країні активно розвивається: у 2024 році вона перевищила потужність у 1 ГВт, майже потроївши показники 2019 року.

Оголошення Alphabet прозвучало на тлі заклику президента США Дональда Трампа до американських компаній зосереджуватися на внутрішніх інвестиціях, що підкреслює стратегічний характер індійського ринку для технологічних гігантів.

  • 4 жовтня компанія OpenAI, розробник ChatGPT, запустила у США та Канаді застосунок для створення відео за допомогою штучного інтелекту Sora та планує запровадити механізм монетизації для власників авторських прав
Теги:
Новини
Світ
Індія
штучний інтелект
Дональд Трамп
США
Читайте також:
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Володимир Огризко
Автор Оксана Ліховід
13 жовтня, 2025 понедiлок
У Кремлі бояться не тільки Tomahawk, - дипломат Огризко
Генадій Труханов
Автор Тетяна Яворська
13 жовтня, 2025 понедiлок
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
Київ
+7.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 жовтня
16:50
Італія повінь
Повені в Мексиці: майже 130 людей загинули або зникли безвісти через сильні дощі
16:37
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Міський голова Одеси пообіцяв позиватися до суду
16:27
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Президент Мадагаскару розпустив нижню палату парламенту та втік з країни на тлі антиурядових протестів
16:03
OPINION
"Токсична квітка надії" громадянина Труханова
15:51
Марія Коріна Мачадо
Венесуела закрила посольство в Норвегії після того, як Нобелівську премію миру присудили лідерці опозиції
15:35
індійські сиропи від кашлю
ВООЗ попереджає: індійські сиропи від кашлю можуть бути смертельно небезпечними для дітей
15:20
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон відкинув заклики до відставки, звинувативши опозицію у розпалюванні нестабільності в країні
15:12
Огляд
Перформанс "Історія одного тіла" Вікторії Хорошилової
"Історія одного тіла": чи спроможні ми видобути сенси з кожної історії, яку ми проживаємо
14:42
солдат
Психологічна підтримка, яка завжди поряд: про мобільний застосунок для ветеранів, родин та цивільних в умовах війни
14:17
Марк Рютте
Якби ми були б слабкими, то одразу б збивали російські літаки, - Рютте
14:01
OPINION
Кіно — це зброя. Чому ми роззброюємо власну індустрію?
13:58
PR
Розвиток, інновації, Farmak
Розвиток, інновації, турбота про пацієнтів: компанія Farmak відзначає 100-річний ювілей
13:56
В Україні запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс"
13:54
Кадр з кіноальманаху "Війна очима тварин"
Топ-7 фактів про кіноальманах "Війна очима тварин": Шон Пенн, Imagine Dragons, 70-річна блогерка
13:39
Партнерський матеріал
Благодійний фонд “Food for Ukraine”.
Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни
13:23
повінь
"За три роки так і не спромоглися навести лад": окупаційна влада Маріуполя визнала нездатність впоратися з відведенням дощової води
13:17
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко порадив Трампу не перейматися через Нобелівську премію і заговорив про "велику угоду"
12:49
Дрони РФ вдарили по цивільній автівці та вантажівках місії ООН на Херсонщині: є поранені
12:30
Білорусь
У Білорусі масово арештовують людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн", - правозахисники
12:02
румунські катери порушили кордон
Четверо румунських рибалок на катерах порушили державний кордон України
12:02
OPINION
Tomahawk — це частина гібридної війни США проти Росії
11:48
Windows 10
Microsoft з 14 жовтня припиняє підтримку Windows 10
11:24
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко
11:21
Огляд
міжнародний огляд
Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:56
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію
10:33
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
10:23
Обкладинка журналу Time
"Найгірше за всю історію": Трампу не сподобалось його фото з обкладинки Time
10:23
Майк Джонсон
Чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США, - спікер Джонсон
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштує долар і євро
10:19
Ексклюзив
ТЦК, штраф
Сплата штрафу не звільняє від обов’язків перед ТЦК, - правник Танасійчук
10:17
Ексклюзив
Геннадій Труханов
"Політичні ігрища, які не дуже добре відгукнуться на населенні": в Одеській міськраді висловились про скандал навколо Труханова
10:02
OPINION
Російська пропаганда: гігієнічні процедури самодостатні
09:51
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Українцям більше не дзвонитимуть з рекламою по телефону: оператори вже заблокували тисячі спам-номерів
09:44
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Ворог застосовує конвеєрні атаки на Покровському напрямку, - 4-й батальйон "Сила Свободи"
09:09
Дональд Трамп
"Він мій друг": Трамп заявив, що Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні
08:55
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Знищений гіпермаркет у Донецьку слугував укриттям для військової техніки окупантів, - Андрющенко
08:53
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів
08:15
Інфографіка
збірна України, Україна, ЧС-2026
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після перемоги над Азербайджаном
08:10
Оновлено
танк ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулось 190 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:02
"Катастрофічний стан ППО": агенти "Атеш" в російській армії відзвітували про ситуацію на Запоріжжі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV