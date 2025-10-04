OpenAI запустила застосунок для генерації відео Sora та планує впровадити монетизацію

Про це пише Reuters.

Відтепер власники контенту матимуть можливість контролювати використання своїх персонажів у відеороликах, створених за допомогою штучного інтелекту, а також отримуватимуть частку від доходів.

За словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, компанія надасть власникам авторських прав "більш детальний контроль над створенням персонажів".

Альтман зазначив, що серед опцій для власників авторських прав, таких як телевізійні та кіностудії, буде можливість блокувати використання їхніх персонажів.

Застосунок Sora, що дозволяє генерувати відео до 10 секунд, швидко набирає популярності, однак питання авторських прав може стати предметом суперечок у Голлівуді. Джерела Reuters повідомляють, що принаймні одна велика студія — Disney — відмовилася надавати OpenAI дозвіл на використання своїх матеріалів.

OpenAI також планує запровадити модель розподілу доходів для тих правовласників, які дозволять використовувати своїх персонажів. Альтман зазначив, що користувачі генерують значно більше відеоконтенту, ніж очікувалося, часто для нішевої аудиторії, що підкреслює необхідність впровадження монетизації.