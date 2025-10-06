OpenAI співпрацюватиме з власниками авторських прав і блокуватиме персонажів у разі скарги

Про це повідомляє The Guardian.

OpenAI обіцяє надати власникам авторських прав "більш детальний контроль" над створенням персонажів. Ця заява зʼявилася після того, як новий додаток компанії Sora 2 створив низку відео, які зображували персонажів, захищених авторським правом.

Sora 2, відеогенератор на базі штучного інтелекту, був запущений минулого тижня лише за користувачів за запрошенням. Додаток дозволяє створювати короткі відео на основі текстового запиту. У стрічці відео, згенерованих штучним інтелектом, минулого тижня можна було побачити персонажів, захищених авторським правом, зокрема з таких шоу, як "Губка Боб Квадратні Штани", "Південний парк", "Покемон" і "Рік і Морті".

Wall Street Journal минулого тижня повідомляв, що перед випуском Sora 2 компанія повідомила агентствам талантів та студіям, що якщо вони не хочуть, щоб їхній матеріал, захищений авторським правом, був відтворений відеогенератором, їм доведеться відмовитися від використання відеогенератора.

OpenAI повідомила The Guardian, що власники контенту можуть повідомити про порушення авторських прав, використовуючи "форму для оскарження авторських прав", але окремі художники чи студії не можуть повністю відмовитися від цього.

"Ми будемо співпрацювати з правовласниками, щоб блокувати персонажів із Sora на їхнє прохання та відповідати на запити про видалення" - сказав керівник відділу медіапартнерств OpenAI Варун Шетті.

У суботу генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія отримала відгуки від користувачів, правовласників та інших і внесе зміни на підставі цих відгуків. За його словами, правовласникам буде надано більш "деталізований контроль" над створенням персонажів, подібно до того, як люди можуть погодитися ділитися власним зображенням у додатку, але з "додатковими елементами контролю".

"Ми чуємо від багатьох правовласників, які дуже раді цьому новому виду "інтерактивного фанфіку" та вважають, що цей новий вид взаємодії принесе їм велику цінність, але хочуть мати можливість вказувати, як їхні персонажі можуть бути використані (зокрема і взагалі не використовуватися)", - наголосив Альтман.

Він додав, що OpenAI "дозволить правовласникам вирішувати, як діяти далі". Будуть деякі "граничні випадки генерування", які не мають виходити за захисні бар'єри платформи.

Альтман підсумував, що компанії також "доведеться якось заробляти гроші" на створенні відео, і платформа вже бачить, що люди генерують набагато більше, ніж очікувалося, на одного користувача. Він сказав, що це може означати виплату правовласникам, які надають дозвіл на генерування персонажів.

