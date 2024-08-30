"Перші групи вже виконують бойові завдання": у Києві презентували загін безпілотних систем спецпризначення "Тайфун"

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У Києві презентували Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" на базі Національної Гвардії України.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті загону, новий підрозділ забезпечуватиме бойові бригади оперативною підтримкою. Командир загону наголошує на інноваційності в озброєнні та підходах виконання бойових завдань.

Команду "Тайфуну" складають досвідчені ветерани різних підрозділів спеціального призначення.

"Перші бойові екіпажі - це екіпажі FPV-дронів. Це перше, чим вони будуть займатися. Далі ми набираємо екіпажі мультироторного типу, екіпажі літакового типу та екіпажі літаково-ударного типу", - пояснив він.

За його словами, перші групи, які долучились до загону, вже виконують бойові завдання, інші групи готуються до цього.

Стосовно забезпечення "Майкл" зазначив, що лише повністю укомплектовані екіпажі виїжджають на лінію зіткнення.

"Як тільки екіпаж забезпечений, ми виїжджаємо на роботу. Не забезпечений екіпаж не може виїжджати на лінію зіткнення", - додав він.

Командир "Тайфуну" зауважив, що загін працюватиме з різними типами безпілотників, зокрема, "з тими, радіус дії яких більший, ніж у FPV-дронів".

"Близько пів року забезпечення на високому рівні. Застосовують різні типи безпілотники, їхня цінність залежить від того, як їх застосовують. Тому що навіть дуже добре оснащений безпілотник не зможе виконати завдання, якщо його кинути на напрямок, де перед ним стоятиме стіна РЕБу", - підсумував він.