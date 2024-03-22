Після атаки РФ на Одещині пожежу разом з надзвичайниками гасив робот

Про це інформує МВС.

"Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки по області. На одному з обʼєктів застосовували тактичного робота Magirus Wolf R1 для дистанційного гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Робота Magirus Wolf R1 вже не вперше залучають до ліквідації пожеж. Раніше він разом із 33 рятувальниками допомагав гасити загоряння у двох складських будівлях у Тернополі після обстрілів міста.

Довідково. Magirus Wolf R1 - це тактичний робот, виробництва німецької компанії Magirus GmbH, призначений для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю і здоров'ю рятувальників.