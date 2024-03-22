Після атаки РФ на Одещині пожежу разом з надзвичайниками гасив робот
Одеські надзвичайники залучили до ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок удару РФ 22 березня, спеціального робота
Про це інформує МВС.
"Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки по області. На одному з обʼєктів застосовували тактичного робота Magirus Wolf R1 для дистанційного гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.
Робота Magirus Wolf R1 вже не вперше залучають до ліквідації пожеж. Раніше він разом із 33 рятувальниками допомагав гасити загоряння у двох складських будівлях у Тернополі після обстрілів міста.
Довідково. Magirus Wolf R1 - це тактичний робот, виробництва німецької компанії Magirus GmbH, призначений для дистанційного гасіння пожеж у небезпечних місцях, де є загроза життю і здоров'ю рятувальників.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. Унаслідок нічної атаки пошкоджень зазнали й енергооб'єкти Одещини. Детальніше про атаку читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.72 Купівля 38.72Продаж 39.23
- EUR Купівля 42.03Продаж 42.8
- Актуальне
- Важливе