Полк Калиновського навчився самостійно виготовляти міномети
Білоруський добровольчий полк ЗСУ імені Кастуся Калиновського розробив власну модель міномета калібру 122 мм
Про це поінформувала полкова пресслужба.
"Ствол виготовили з нуля зі спеціальних сплавів для військової техніки. За основу було узято перероблене нами креслення чеського міномета. Опорну плиту, казенник та інші частини ми узяли з радянського міномету 2С12 "Сани", - зазначили білоруські добровольці.
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"Розроблений нами підхід дозволяє виробляти міномети невеликим коштом і часом", - йдеться у повідомленні.
Далекобійність розробки - до 7 км.
Як наголошують "калиновці", їхній міномет вже пройшов серію випробувань та успішно застосовується на фронті.
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