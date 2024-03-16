Полк Калиновського навчився самостійно виготовляти міномети

Про це поінформувала полкова пресслужба.

"Ствол виготовили з нуля зі спеціальних сплавів для військової техніки. За основу було узято перероблене нами креслення чеського міномета. Опорну плиту, казенник та інші частини ми узяли з радянського міномету 2С12 "Сани", - зазначили білоруські добровольці.

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"Розроблений нами підхід дозволяє виробляти міномети невеликим коштом і часом", - йдеться у повідомленні.

Далекобійність розробки - до 7 км.

Як наголошують "калиновці", їхній міномет вже пройшов серію випробувань та успішно застосовується на фронті.