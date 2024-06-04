Працівників державного й оборонного секторів України атакують хакери

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Урядова команда CERT-UA акцентує, що зловмисники для кібератак використовують шкідливу програму DarkCrystal RAT - її хакери поширюють через популярний серед військових месенджер Signal.

Зазначається, для підвищення довіри до відправлених повідомлень може використовуватися скомпрометований обліковий запис людини зі списку контактів або ж спільних груп потерпілих.

Спочатку жертва отримує повідомлення з архівом, паролем до нього та зауваженнями щодо необхідності відкриття файлу на комп'ютері.

"Архів містить виконуваний файл із розширеннями ".pif" або ".exe", який, у свою чергу, є RARSFX-архівом і містить VBE-файл, BAT-файл, та EXE-файл. Запуск цих файлів призводить до ураження комп'ютера шкідливою програмою DarkCrystal RAT і надає зловмисникам можливість прихованого несанкціонованого доступу до цього комп’ютера", - пояснюють у повідомленні.

Водночас підкреслюється, що CERT-UA фіксує збільшення кібератак з використанням месенджерів.