Приватний космічний апарат Odysseus впав на бік на Місяці
Перший приватний американський космічний корабель, який приземлився на Місяць за понад півстоліття, Odysseus перекинувся на бік
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на NASA.
Посадковий модуль опустився в південну полярну область Місяця в четвер о 18:23 за східним часом, але за кілька хвилин, перш ніж диспетчери змогли вловити сигнал від систем зв'язку, Odysseus "зачепився ногою за поверхню та перекинувся на бік, сказав гендиректор компанії Intuitive Machines Стів Альтемус.
Проте апарат знаходиться "поблизу або на місці наміченої посадки".
NASA та Intuitive Machines заявили, що вони отримували дані від посадкового модуля та вважають, що більшість інструментів працюють.
Район, де приземлився Odysseus, - поблизу кратера Малаперт біля південного полюса Місяця, є підступною місцевістю, поцяткованою кратерами, але її було обрано тому, що вчені вважають, що вона буде багата замерзлою водою, яка допоможе у вивченні Місяця й, можливо, створенні бази в майбутньому.
- 22 лютого приватний посадковий модуль Odysseus сів на Місяць. Він став першим приватним космічним апаратом, який приземлився на місячну поверхню неушкодженим.
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