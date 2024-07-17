Путін скинув провину за дефіцит електроенергії в низці регіонів РФ на майнерів криптовалюти

Про це він заявив 17 липня на нараді з економічних питань, передає РБК.

"Неконтрольоване зростання споживання електроенергії для видобутку криптовалют може призвести до дефіциту потужності в окремих регіонах. І це вже відзначається в Іркутській області, Бурятії, Забайкальському краї", – сказав російський диктатор.

За його словами, це гостре питання, що загрожує "серйозними наслідками для підприємств, систем ЖКГ, конкретних міст і селищ".

"Очевидно: якщо не буде вільної потужності, якщо її "виберуть" так звані майнінгові ферми, то нові підприємства, житлові квартали, соціальні об'єкти зіткнуться з перебоями постачання, з нестачею енергії", – додав Путін.

Він закликав ухвалити своєчасні рішення, зокрема системні та на рівні федерального закону. Він зазначив, що вже дав доручення врегулювати майнінг цифрових валют у Росії, включно з питаннями оподаткування і тарифами.