Путін скинув провину за дефіцит електроенергії в низці регіонів РФ на майнерів криптовалюти
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив майнерів криптовалюти в дефіциті електроенергії в низці регіонів і закликав урегулювати майнінг цифрових валют у РФ
Про це він заявив 17 липня на нараді з економічних питань, передає РБК.
"Неконтрольоване зростання споживання електроенергії для видобутку криптовалют може призвести до дефіциту потужності в окремих регіонах. І це вже відзначається в Іркутській області, Бурятії, Забайкальському краї", – сказав російський диктатор.
За його словами, це гостре питання, що загрожує "серйозними наслідками для підприємств, систем ЖКГ, конкретних міст і селищ".
"Очевидно: якщо не буде вільної потужності, якщо її "виберуть" так звані майнінгові ферми, то нові підприємства, житлові квартали, соціальні об'єкти зіткнуться з перебоями постачання, з нестачею енергії", – додав Путін.
Він закликав ухвалити своєчасні рішення, зокрема системні та на рівні федерального закону. Він зазначив, що вже дав доручення врегулювати майнінг цифрових валют у Росії, включно з питаннями оподаткування і тарифами.
- Раніше стало відомо, що на півдні Російської Федерації запровадили графіки відключень світла через збій у роботі Ростовської атомної електростанції.
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