РФ упродовж місяця вдруге не змогла запустити в космос ракету
9 квітня скасовано перший пуск ракети-носія "Ангара-А5" із космодрому "Східний" – раніше, 21 березня, на космодромі "Байконур" скасували запуск космічного корабля "Союз"
Про скасування польоту ракети "Ангара-А5" повідомили у Роскосмосі.
"Видано команду "Відбій пуску". Керівникам робіт підготуватися до стоянки 24 години", - сказав диктор у ході трансляції.
"Автоматика зупинила процес підготовки до пуску Ангари-А5 через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку", - пише РБК з посиланням на очільника Роскосмосу. Повторна спроба запуску ракети запланована на 10 квітня.
Пуск планували провести о 12:00 за київським часом. "Ангара-А5" мала вивести на орбіту розгінний блок "Оріон" з випробувальним корисним навантаженням.
Як зазначає Інтерфакс, основним замовником сімейства цих ракет є Міноборони РФ.
Головним розробником та виробником ракет сімейства "Ангара" є Державний космічний науково-виробничий центр імені М.В. Хруничева, проте ведеться процес переведення виробництва з Москви на омський завод "Політ", що також входить до центру. 1 лютого гендиректор Роскосмосу Юрій Борисов повідомив, що після завершення реконструкції ПЗ "Політ" зможе збирати близько восьми важких ракет-носіїв "Ангара-А5" на рік.
"Ангара" – сімейство російських ракет-носіїв модульного типу різної вантажопідйомності, створюваних на основі універсальних ракетних модулів з киснево-гасовими двигунами. Сімейство включає ракети-носії від легкого до важкого класів в діапазоні вантажопідйомності від 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низькій навколоземній орбіті.
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