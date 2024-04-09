РФ упродовж місяця вдруге не змогла запустити в космос ракету

Про скасування польоту ракети "Ангара-А5" повідомили у Роскосмосі.

"Видано команду "Відбій пуску". Керівникам робіт підготуватися до стоянки 24 години", - сказав диктор у ході трансляції.

"Автоматика зупинила процес підготовки до пуску Ангари-А5 через збій системи наддуву бака окислювача центрального блоку", - пише РБК з посиланням на очільника Роскосмосу. Повторна спроба запуску ракети запланована на 10 квітня.

Пуск планували провести о 12:00 за київським часом. "Ангара-А5" мала вивести на орбіту розгінний блок "Оріон" з випробувальним корисним навантаженням.

Як зазначає Інтерфакс, основним замовником сімейства цих ракет є Міноборони РФ.

Головним розробником та виробником ракет сімейства "Ангара" є Державний космічний науково-виробничий центр імені М.В. Хруничева, проте ведеться процес переведення виробництва з Москви на омський завод "Політ", що також входить до центру. 1 лютого гендиректор Роскосмосу Юрій Борисов повідомив, що після завершення реконструкції ПЗ "Політ" зможе збирати близько восьми важких ракет-носіїв "Ангара-А5" на рік.

"Ангара" – сімейство російських ракет-носіїв модульного типу різної вантажопідйомності, створюваних на основі універсальних ракетних модулів з киснево-гасовими двигунами. Сімейство включає ракети-носії від легкого до важкого класів в діапазоні вантажопідйомності від 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низькій навколоземній орбіті.