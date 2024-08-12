Швидше та зручніше: у Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати додаткові документи через Дію

Про це інформує сервіс державних послуг "Дія".

"З Дією швидше і зручніше. Адже цифрові документи завжди під рукою, а їхні копії можна надсилати за хвилину відразу в систему установи", - йдеться у повідомленні.

Які послуги ПФУ можна отримати з використанням шерингу документів через Дію?

призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;

призначення соціальних послуг;

виплата призначених коштів — зміна способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновлення виплати пенсії;

виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформлення та отримання пенсійного посвідчення;

отримання довідок ОК-5,ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;

оформлення допомоги на поховання тощо.

"Цифровізуємо, щоб клік — і пошерили документ будь-де та будь-коли", - наголосили у Дії.