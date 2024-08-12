Швидше та зручніше: у Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати додаткові документи через Дію
Пенсійний фонд України спростив отримання послуг для своїх клієнтів. Відтепер у сервісних центрах ПФУ можна ділитися з установою не тільки ID-карткою, але й карткою платника податків та свідоцтвом про народження дитини за допомогою мобільного застосунку "Дія"
Про це інформує сервіс державних послуг "Дія".
"З Дією швидше і зручніше. Адже цифрові документи завжди під рукою, а їхні копії можна надсилати за хвилину відразу в систему установи", - йдеться у повідомленні.
Які послуги ПФУ можна отримати з використанням шерингу документів через Дію?
- призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;
- призначення соціальних послуг;
- виплата призначених коштів — зміна способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновлення виплати пенсії;
- виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
- оформлення та отримання пенсійного посвідчення;
- отримання довідок ОК-5,ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів;
- оформлення допомоги на поховання тощо.
"Цифровізуємо, щоб клік — і пошерили документ будь-де та будь-коли", - наголосили у Дії.
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Від 30 липня на порталі "Дія" можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом: він має таку ж юридичну силу, як паперовий.
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