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Швидше та зручніше: у Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати додаткові документи через Дію

Марія Науменко
12 серпня, 2024 понедiлок
16:20
Технології

Пенсійний фонд України спростив отримання послуг для своїх клієнтів. Відтепер у сервісних центрах ПФУ можна ділитися з установою не тільки ID-карткою, але й карткою платника податків та свідоцтвом про народження дитини за допомогою мобільного застосунку "Дія"

Зміст

Про це інформує сервіс державних послуг "Дія".

"З Дією швидше і зручніше. Адже цифрові документи завжди під рукою, а їхні копії можна надсилати за хвилину відразу в систему установи", - йдеться у повідомленні.

Які послуги ПФУ можна отримати з використанням шерингу документів через Дію?

  • призначення та перерахунок пенсій, субсидій, пільг, страхових виплат;
  • призначення соціальних послуг;
  • виплата призначених коштів — зміна способу виплати, банківських реквізитів, переведення пенсійної виплати за новим місцем проживання, поновлення виплати пенсії;
  • виправлення або уточнення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
  • оформлення та отримання пенсійного посвідчення;
  • отримання довідок ОК-5,ОК-7, витягів з електронного реєстру листків непрацездатності, інших документів; 
  • оформлення допомоги на поховання тощо.  

"Цифровізуємо, щоб клік — і пошерили документ будь-де та будь-коли", - наголосили у Дії.

  • Від 30 липня на порталі "Дія" можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом: він має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Теги:
Суспільство
Україна
Пенсійний фонд
Дія
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