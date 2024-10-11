Соцмережа X платитиме premium-користувачам за взаємодію між собою

Про це пише The Verge.

З минулого року X ділився доходами від реклами з авторами, враховуючи, скільки підтверджених користувачів бачать рекламу у відповідь на їхні дописи. Але тепер виплати будуть залежати від "взаємодії з контентом від premium-користувачів".

У виданні пояснили, що таким чином, чим більше premium-користувачів підписуються на X Premium і взаємодіють один з одним, тим більше грошей можуть заробити автори.

Х обіцяє, що premium-підписка допоможе "заробляти на життя на X", проте як пише The Verge, багато користувачів скаржаться на низькі виплати у нинішніх умовах.

У компанії також додали, що видалятимуть користувачів з програми монетизації, якщо буде виявлено спроби штучно збільшувати перегляди на їхніх постах.

З 8 листопада дохід від переглядів оголошень у відповідях більше не впливатиме на розподіл заробітку. Згідно з заявою компанії, авторам може йти до 25% від підписки на X Premium.