Соцмережа X платитиме premium-користувачам за взаємодію між собою
Соціальна мережа X змінить систему того, як автори можуть заробляти гроші на платформі. Тепер Х платитиме своїм premium-користувачам за взаємодію один з одним
Про це пише The Verge.
З минулого року X ділився доходами від реклами з авторами, враховуючи, скільки підтверджених користувачів бачать рекламу у відповідь на їхні дописи. Але тепер виплати будуть залежати від "взаємодії з контентом від premium-користувачів".
У виданні пояснили, що таким чином, чим більше premium-користувачів підписуються на X Premium і взаємодіють один з одним, тим більше грошей можуть заробити автори.
Х обіцяє, що premium-підписка допоможе "заробляти на життя на X", проте як пише The Verge, багато користувачів скаржаться на низькі виплати у нинішніх умовах.
У компанії також додали, що видалятимуть користувачів з програми монетизації, якщо буде виявлено спроби штучно збільшувати перегляди на їхніх постах.
З 8 листопада дохід від переглядів оголошень у відповідях більше не впливатиме на розподіл заробітку. Згідно з заявою компанії, авторам може йти до 25% від підписки на X Premium.
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