США можуть заборонити китайське програмне забезпечення в автомобілях, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена висловила серйозне занепокоєння з приводу збору китайськими компаніями даних про американських водіїв та інфраструктуру, а також потенційного іноземного маніпулювання транспортними засобами, підключеними до інтернету та навігаційних систем.

За словами джерел Reuters, запропоноване регулювання заборонить імпорт і продаж транспортних засобів з Китаю, які містять ключові системи зв'язку або автоматизоване управління. Перед остаточним ухваленням правил, Міністерство планує надати громадськості 30 днів на висловлення зауважень перед остаточним ухваленням правил.

Також Міністерство планує запропонувати, щоб заборона на програмне забезпечення набула чинності з 2027 модельного року. Заборона ж на апаратне забезпечення набуде чинності в січні 2029 або 2030 модельного року. Під заборону потраплять авто з певними функціями Bluetooth, супутникового зв'язку та бездротового зв'язку, а також високоавтономні транспортні засоби, які можуть працювати без водія за кермом.

Джерела видання також повідомили, що заборони будуть поширюватися і на інших іноземних супротивників США, включаючи Росію.