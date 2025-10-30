США передадуть Південній Кореї технології для будівництва атомного підводного човна

Про це повідомив президент США Дональд Трамп після зустрічі з південнокорейським лідером Лі Дже Меном, інформує АР.

За словами Трампа, це рішення ухвалене після зустрічі з президентом Лі Дже Меном, який наголосив на модернізації альянсу та готовності збільшити військові витрати для зменшення фінансового навантаження на США.

"Можливо, сталося непорозуміння, коли ми востаннє обговорювали атомні підводні човни у серпні", — зазначив Лі Дже Мен, додаючи, що його уряд шукає ядерне паливо, а не зброю. Він підкреслив, що наявність атомних підводних човнів у Південній Кореї "могло б допомогти діяльності США в регіоні".

Американські технології атомних підводних човнів вважаються одними з найчутливіших та найретельніше охоронюваних у світі. Як повідомляється, навіть нещодавні угоди США з Великою Британією та Австралією щодо допомоги у придбанні таких технологій не передбачали прямої передачі секретних знань.