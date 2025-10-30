США передадуть Південній Кореї технології для будівництва атомного підводного човна
Сполучені Штати нададуть Південній Кореї секретні технології для будівництва атомного підводного човна, що може посилити оборонний потенціал країни та зміцнити союз зі США
Про це повідомив президент США Дональд Трамп після зустрічі з південнокорейським лідером Лі Дже Меном, інформує АР.
За словами Трампа, це рішення ухвалене після зустрічі з президентом Лі Дже Меном, який наголосив на модернізації альянсу та готовності збільшити військові витрати для зменшення фінансового навантаження на США.
"Можливо, сталося непорозуміння, коли ми востаннє обговорювали атомні підводні човни у серпні", — зазначив Лі Дже Мен, додаючи, що його уряд шукає ядерне паливо, а не зброю. Він підкреслив, що наявність атомних підводних човнів у Південній Кореї "могло б допомогти діяльності США в регіоні".
Американські технології атомних підводних човнів вважаються одними з найчутливіших та найретельніше охоронюваних у світі. Як повідомляється, навіть нещодавні угоди США з Великою Британією та Австралією щодо допомоги у придбанні таких технологій не передбачали прямої передачі секретних знань.
- 29 жовтня президент США Дональд Трамп здійснив візит до Південної Кореї на форум Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва під час якої обговорили питання торгівлі, оборонної та ядерної стратегій КНДР.
- 30 жовтня президент США Дональд Трамп зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном у межах форуму Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва в Південній Кореї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.78 Купівля 41.78Продаж 42.26
- EUR Купівля 48.63Продаж 49.28
- Актуальне
- Важливе