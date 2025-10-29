"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня

Про це пише Reuters із посиланням на МЗС КНР.

У китайському відомстві додали, що Пекін очікує від зустрічі лідерів "імпульсу для стабільного розвитку американсько-китайських відносин".

Водночас Трамп висловив оптимізм щодо майбутнього діалогу з Сі. Він очікує: зустріч призведе до зниження Сполученими Штатами мит, накладених на Китай, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Читайте також: Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю

"Я думаю, що у нас буде чудова зустріч з президентом Китаю Сі, і багато проблем буде вирішено. Ми вели з ними переговори, ми не йдемо на зустріч без підготовки... Я думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для нашої країни і, власне, для всього світу", – сказав президент США.