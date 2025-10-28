Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Першу скрипку буде грати Трамп: дипломат Хандогій про зустріч лідерів США та Китаю

Ірена Моляр
28 жовтня, 2025 вiвторок
18:20
Світ Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з очільником КНР Сі Цзіньпіном буде ініціювати політичне втручання Китаю в процес переговорів з тим, щоб змусити Росію визнати план припинення вогню по лінії розмежування

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Володимир Хандогій, надзвичайний та повноважний посол України, колишній в.о. міністра закордонних справ України, президент Української асоціації зовнішньої політики.

"Зараз складно зазирнути в майбутнє, але мені здається, що в переговорах між лідерами США та Китаю першу скрипку буде грати Трамп. Не думаю, що Сі Цзіньпін ініціативно буде висувати якісь вимоги чи пропозиції, адже така китайська традиція - слухати, а потім робити по-своєму. Безумовно, головна тема переговорів - економіка, а це тарифи та відсотки, які Трамп погрожує застосувати до Китаю. Зараз говорять про можливість відтермінування цих тарифів, тобто це буде головною "морквою" для Китаю, якщо Трамп погодиться відтермінувати введення тарифів або значне їхнє зменшення. Тоді виникає питання - а що за це натомість? Мою увагу неодноразово привертали заяви Трампа щодо важливості позиції Китаю у припиненні бойових дій", - прокоментував дипломат.

На його думку, Трамп буде ініціювати політичне, не військове, втручання Китаю в процес переговорів з тим, щоб змусити Росію визнати план президента США щодо припинення вогню по лінії розмежування. У цьому питанні Трамп розраховує схилити на свій бік Китай. Звісно, у відповідь будуть якісь розрахунки з боку Пекіна на ці тарифи.

"Питання Тайваню, на мою думку, також буде центральним. Мені здається, що для Китаю ці всі питання щодо рідкісноземельних металів, позиції до війни в Україні - це все другорядне у порівнянні з пріоритетною темою - ситуація на Тайвані та його політичне майбутнє. Від того, на які кроки зможуть піти США у цьому питанні, і залежатиме поступливість або непоступливість Китаю у вирішенні тих питань, які цікавлять Україну. Це загальні наші сподівання, але курс один - притягти Китай на свій бік у політичному процесі щодо припинення вогню по лінії розмежування, а також у подальшому - щоб Китай не руйнував ті санкційні заходи, якими Трамп намагається діяти до РФ", - зауважив Хандогій.

  • Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 жовтня проведе двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї. 
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Дональд Трамп
США
Економіка
Сі Цзиньпін
Коментар з Антоном Борковським
