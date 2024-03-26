Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Starlink, окрім Росії, використовують й інші недемократичні режими у світі, - Bloomberg

Starlink, окрім Росії, використовують й інші недемократичні режими у світі, - Bloomberg

26 березня, 2024 вiвторок
12:52
Технології Starlink

Технологія Starlink компанії Ілона Маска SpaceX поширюється на країни, де угоди на використання супутникових сервісів не укладені, наприклад, Судан, Ємен та Південна Африка

Про це пише Bloomberg.

Зокрема ідеться про країни, де панують репресивні, недемократичні режими: до прикладу, Ємен та Судан. Як правило, це регіони із поганою якістю інтернету, де є потреба у швидкісному та надійному з’єднані.

У Судані, пишуть журналісти, понад рік іде громадянська війна — і повстанці використовують систему Starlink для своєї логістики. Адже звичайний інтернет у Судані уже відсутній кілька місяців.

Термінали потрапляють і до Венесуели, яка перебуває під санкціями США, хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні мають працювати супутники.

Ось у Південній Африці торгівля Starlink відбувається через спеціальні групи у соцмережах. Продавці пропонують купити Starlink, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання вважається легальним.

Обійти заборону можна також сплативши за допомогою міжнародної карти, зазначають джерела агентства. Аналогічні дії роблять ритейлери у всьому світі.

Старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс прокоментувала, що така ситуація "викликає занепокоєння, оскільки ніхто не несе відповідальності за те, хто має доступ до терміналів і як вони використовуються".

  • У лютому стало відомо, що Російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX. Це підтвердили у ГУР, але спростував власник компанії, Ілон Маск.
  • Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що відключити росіян від Starlink може особисто Ілон Маск, а очільник Мінцифри заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території. 
  • Демократи палати представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті.

Теги:
Світ
Starlink
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
24 березня, 2024 неділя
Чому росіяни тероризують Сумщину та до чого тут бої в Білгородській області. Пояснюємо
Обстріл Києва 25.03.2024
25 березня, 2024 понедiлок
РФ вранці завдала ракетного удару по Києву: 10 людей постраждали, є руйнування
Мобілізація, повістки
25 березня, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР продовжив розгляд поправок, на порядку денному – бронювання
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.1
    Купівля 39.1
    Продаж 39.59
  • EUR
    Купівля 42.37
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 березня
14:18
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Перемовини про припинення вогню у Газі зайшли в глухий кут, оскільки Нетаньягу відкинув вимоги ХАМАС, - Bloomberg
14:13
"20 днів у Маріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" став рекордсменом на українських стрімінгових платформах
14:06
OPINION
Павло Клімкін
Росія після "Крокуса": закручування гайок і пошуки співчуття на Заході
14:00
PR
Найпопулярніші бензинові автомобілі в Україні
13:55
Бен Ходжес
Генерал Ходжес припустив, чи США справді вимагали від України припинити удари по російських НПЗ
13:54
На фото: Остап Українець
"Уже в навчальному центрі": автор "Підпільної гуманітарки" Остап Українець оголосив, що мобілізувався
13:52
Кирило Буданов
"За терактом в Москві стоїть Буданов": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 26 березня
13:44
Хосе Мануель Альбарес
Голова МЗС Іспанії заперечив, що НАТО та ЄС готуються до війни
13:39
весна
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає до +20°С
13:29
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
"У мене проблеми": Галич з O.Torvald зізнався, що вживав велику кількість наркотиків
13:22
поліція Туреччини
У Туреччині провели масові затримання підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою"
13:08
Оновлено
Микола Матвієнко (ліворуч), Україна - Ісландія
Україна - Ісландія: онлайн-трансляція фіналу плей-офф Євро-2024
13:04
росія мобілізація орки окупанти
Британська розвідка вказала на дилему, з якою РФ зіткнулася через створення нового військового округу
13:00
Оновлено
смертна кара
У держдумі РФ мають намір скасувати мораторій на смертну кару через конституційний суд
12:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Джонсон шукає шлях для допомоги, а Україна наближається до свого найнебезпечнішого періоду. Акценти світових ЗМІ 26 березня
12:50
Фінляндія
Фінська розвідка та служба безпеки оцінили загрози з боку РФ у щорічному звіті
12:49
Сергій Жадан
Сергій Жадан планує мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія", - ЗМІ
12:33
Тайвань
Тайвань під час навчань перевірив ППО на тлі загрози від Китаю
12:32
на фото: Костін
РФ утримує у полоні понад 10 тис. цивільних, від тортур постраждали 5,6 тис. українців, - генпрокурор
12:32
Наглядова рада Meta закликала компанію скасувати заборону на арабське слово "шахід"
12:21
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
Журналістка Волошина пояснила, чому більшість кримчан не сприймає окупований РФ півострів як зону бойових дій
12:21
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
12:15
Оновлено
опалення
Київ і Харків достроково завершують опалювальний сезон
12:14
Світлана Тихановська
Чехія запропонувала прийняти у Празі білоруський уряд у вигнанні, як це було на початку ХХ століття
12:08
OPINION
Карл Волох
Інколи теракт ісламістів — це просто теракт ісламістів, а не спецоперація ФСБ
12:03
МВФ
МВФ надіслав Україні третій транш фінпідтримки у розмірі $880 млн
11:55
електроенергія
Україна наростила імпорт електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 26 березня
11:52
Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою
Росія продовжила арешт репортера із США Евана Гершковича до 30 червня
11:52
На Полтавщині затримали двох агентів ФСБ, які планували підірвати залізницю
11:49
світ Туреччина наука
У Туреччині на дні Чорного моря виявили руїни древнього порту віком близько 2,4 тис. років
11:35
Оновлено
Корабель "Костянтин Ольшанський"
ВМС підтвердили ураження кораблів "Іван Хурс" і "Костянтин Ольшанський" у Криму
11:28
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Росія почала постачати нафту безпосередньо до КНДР попри санкції ООН, - FT
11:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 березня: гривня суттєво здешевшала щодо долара та євро
11:03
Федоров розповів, скільки заробили українці на купівлі військових облігацій через Дію
11:00
Габріелюс Ландсбергіс
Без лідерства США Україна не зможе виграти цю війну, - очільник МЗС Литви
10:55
Віктор Циганков (ліворуч), Україна - Італія
Україна - Ісландія: Ребров визначився зі складом на фінал відбору Євро-2024
10:47
Оновлено
Василь Малюк, голова СБУ
У Москві заочно арештували голову СБУ Малюка за звинуваченням у теракті
10:37
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
У США в Балтиморі обвалився міст після того, як судно врізалося в його опору
10:35
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Ракета "Циркон" лише частково відповідає розрекламованим характеристикам, про які заявляє РФ, - Згурець
10:29
ракета
У НАТО припускають можливість знищення ракет РФ біля кордонів країн-членів, – МЗС Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV