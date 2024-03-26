Starlink, окрім Росії, використовують й інші недемократичні режими у світі, - Bloomberg
Технологія Starlink компанії Ілона Маска SpaceX поширюється на країни, де угоди на використання супутникових сервісів не укладені, наприклад, Судан, Ємен та Південна Африка
Про це пише Bloomberg.
Зокрема ідеться про країни, де панують репресивні, недемократичні режими: до прикладу, Ємен та Судан. Як правило, це регіони із поганою якістю інтернету, де є потреба у швидкісному та надійному з’єднані.
У Судані, пишуть журналісти, понад рік іде громадянська війна — і повстанці використовують систему Starlink для своєї логістики. Адже звичайний інтернет у Судані уже відсутній кілька місяців.
Термінали потрапляють і до Венесуели, яка перебуває під санкціями США, хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні мають працювати супутники.
Ось у Південній Африці торгівля Starlink відбувається через спеціальні групи у соцмережах. Продавці пропонують купити Starlink, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання вважається легальним.
Обійти заборону можна також сплативши за допомогою міжнародної карти, зазначають джерела агентства. Аналогічні дії роблять ритейлери у всьому світі.
Старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс прокоментувала, що така ситуація "викликає занепокоєння, оскільки ніхто не несе відповідальності за те, хто має доступ до терміналів і як вони використовуються".
- У лютому стало відомо, що Російські війська використовують на війні в Україні платформу супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX. Це підтвердили у ГУР, але спростував власник компанії, Ілон Маск.
- Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що відключити росіян від Starlink може особисто Ілон Маск, а очільник Мінцифри заявив, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території.
- Демократи палати представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через ймовірне використання Росією Starlink на фронті.
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