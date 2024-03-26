Starlink, окрім Росії, використовують й інші недемократичні режими у світі, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зокрема ідеться про країни, де панують репресивні, недемократичні режими: до прикладу, Ємен та Судан. Як правило, це регіони із поганою якістю інтернету, де є потреба у швидкісному та надійному з’єднані.

У Судані, пишуть журналісти, понад рік іде громадянська війна — і повстанці використовують систему Starlink для своєї логістики. Адже звичайний інтернет у Судані уже відсутній кілька місяців.

Термінали потрапляють і до Венесуели, яка перебуває під санкціями США, хоча на карті інтернет-покриття мережі не вказано, що у цій країні мають працювати супутники.

Ось у Південній Африці торгівля Starlink відбувається через спеціальні групи у соцмережах. Продавці пропонують купити Starlink, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання вважається легальним.

Обійти заборону можна також сплативши за допомогою міжнародної карти, зазначають джерела агентства. Аналогічні дії роблять ритейлери у всьому світі.

Старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс прокоментувала, що така ситуація "викликає занепокоєння, оскільки ніхто не несе відповідальності за те, хто має доступ до терміналів і як вони використовуються".