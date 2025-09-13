Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Технології Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"

Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"

Ксенія Золотова
13 вересня, 2025 субота
18:03
Технології Китай

Китай може отримати перевагу над Заходом як у сфері промислових роботів, так і в галузі штучного інтелекту, що означатиме не лише економічне домінування, а й політичні потрясіння у демократичному світі

Зміст

Про це пише доцент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету "Львівська політехніка" Юрій Тишкун у статті для "Дзеркала тижня".

За його словами, ключовим фактором є поєднання державних субсидій, дешевшої робочої сили та тотальної роботизації промисловості під керівництвом штучного інтелекту.

Аналітик наводить приклад "темної фабрики" Xiaomi, яка не потребує освітлення чи опалення, бо працює без людей. Вона здатна випускати по одному смартфону щосекунди, що дає понад 10 мільйонів пристроїв на рік, а потенційно — понад 31 мільйон.

Подібні заводи у Китаї вже зуміли випередити виробництво автомобілів у США та Японії разом узятих, пропонуючи продукцію на третину дешевше, ніж німецькі чи японські автовиробники. Причому цей прорив відбувся всього за кілька років — із 2010 до 2016-го.

Надалі КНР почала масштабну роботизацію електроніки та електротехніки. За даними Тишкуна, нині половина всіх промислових роботів світу працює саме в Китаї, а щороку додається ще 275 тисяч — найбільший показник у світі.

Читайте також: The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України

Ця масова автоматизація, наголошує експерт, забезпечить Китаю більшість із $15 трильйонів прибутку, який принесе світова роботизація до 2030 року. Також КНР отримає переважну частину 97 мільйонів високооплачуваних робочих місць, тоді як інші країни, зокрема Україна, ризикують втратити промисловість і перетворитися на сировинні економіки.

"У нашому випадку китайські роботи зруйнують більшість промислових фірм за кордоном, зокрема і в Україні. Врятувати нас може хіба що тотальна мілітаризація й акцент на розвитку військово-промислового комплексу", — пише Тишкун.

Окрема загроза полягає у розвитку китайського штучного інтелекту. Попри відставання в найсучасніших чипах, КНР створює енергоефективні моделі ШІ, які системно впроваджуються у промисловість, економіку та суспільство.

Читайте також: Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю

Прикладом є чат-клієнт DeepSeek, який працює навіть на слабших процесорах і може витіснити дорогі західні аналоги, подібно до того, як Android витіснив Windows на мобільних пристроях.

Китай має величезну перевагу в обсязі даних, зібраних як всередині країни, так і за кордоном через поширення свого телеком-обладнання. Саме ці дані стають "паливом" для ШІ, що дозволяє Пекіну розвивати його швидкими темпами.

На думку Тишкуна, масове безробіття, спричинене китайською експансією, стане фактором політичної дестабілізації в демократичних країнах. "85 мільйонів безробітних у демократичних країнах стануть тараном для потенційних диктаторів", — попереджає він, наводячи приклад "іржавого поясу" США, де безробіття сприяло зростанню популярності Дональда Трампа.

Водночас дії самого Трампа, на думку експерта, послаблюють позиції США у технологічному змаганні. Його політика обмеження імміграції, маніпуляції статистикою та державне втручання у бізнес "роблять Америку схожою на Китай, але без системності та стратегії".

  • У суботу, 26 липня, Китай заявив, що хоче створити організацію, яка сприятиме глобальному співробітництву у сфері штучного інтелекту, позиціонуючи себе як альтернативу США в боротьбі за вплив на цю трансформаційну технологію.
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Автор Дмитро Марценишин
10 вересня, 2025 середа
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
