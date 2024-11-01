Тестуватимуть з військовим обладнанням: уряд ухвалив впровадження в Україні пілотного 5G

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Так, у трьох українських містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання.

Федоров зазначив, що пілот триватиме два роки та пройде у два етапи. Зокрема, під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

"5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - написав міністр.

Він додав, що постанова також забезпечить більшу гнучкість для операторів - частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не лише для 3G, а й для технологій 2G або 4G, а припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.